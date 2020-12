Animal Crossing Holiday Season: Comment obtenir des ornements d’arbres et toutes les recettes

Qui à partir de maintenant Animal Crossing: Nouveaux horizons commence, peut profiter des guirlandes lumineuses qui brillent dans certains arbres de l’île. Mais les décorations d’arbre ne sont pas seulement belles à Noël, elles ont aussi leurs utilisations.

Nous allons vous montrer comment peindre des arbres Boules de noel gagne et avec le nouvelles instructions à partir de là votre propre décorations de Noël bricoleurs.

Décorations d’arbres de vacances dans Animal Crossing: New Horizons

Le commencera dans quelques jours Journée du jouet à New Horizons. Pour créer la bonne ambiance de Noël, vous devez décorer un peu votre île à l’aide des nouvelles instructions que vous pouvez utiliser comme d’habitude des ballons qui survolent votre île ACNH. Maintenant, tout ce dont vous avez besoin, ce sont les boules d’arbres colorées …

Comment obtenir les décorations d’arbre? Pour cela, il vous suffit de contacter le conifères décorés secouer et déjà tomber boules de Noël hétéroclites avec lequel vous pouvez mettre en œuvre les recettes que vous avez mises en œuvre. Gardez à l’esprit, cependant, que vous devrez peut-être le secouer plus souvent pour obtenir une balle. La chance pour l’instant Rien pour obtenir est notamment inclus 80 pourcent.

Et si je n’ai pas de conifères sur mon île? Si vous n’avez pas décoré de sapins parce que vous êtes plus fan d’arbres à feuilles caduques, vous recevrez des décorations d’arbres Melinda dans le centre de service.

Des bijoux en or, des bijoux bleus et des bijoux rouges tombent des arbres. Le doré est le plus rare. © Nintendo / Twitter: ACNH_Bermuda

Combien de temps dure la période des fêtes? De 15 décembre 2020 jusqu’à 6 janvier 2021 vous pouvez commencer à secouer les arbres décorés. Tant que les balles restent disponibles.

À tout le monde 13 instructions artisanales plus 2 recettes bonus Pour pouvoir le faire, vous devez enfin avoir le nombre total de balles suivant:

36 bijoux rouges

43 bijoux bleus

42 bijoux en or

Toutes les recettes de décoration d’arbres pour les vacances

Couronne de porte décorative 6 bijoux bleus 2 bijoux en or



Fond d’écran de vacances 5 bijoux rouges 5 bijoux bleus 5 bijoux en or 5 argile



Arbre léger 8 bijoux rouges 8 bijoux bleus 6 bijoux en or 6 minerai de fer



Objet mobile 1 bijou rouge 1 bijou bleu 1 bijoux en or 4 succursales



Sapin de Noël 6 bijoux rouges 6 bijoux bleus 4 bijoux en or 5 bois 5 argile



Sapins 3 bijoux rouges 3 bijoux bleus 2 bijoux en or 5 bois



Sapin de table 5 bijoux en or 3 succursales 2 argile



Tapis de vacances 5 bijoux rouges 5 bijoux bleus 5 bijoux en or



Celui-là Couronne de vacances vous recevez en cadeau d’un de vos voisins. Mais vous pouvez aussi en fabriquer un vous-même.

Guides bonus de Chris

À la Toy Day le 24 décembre vous avez aussi une chance de deux autres recetteslui a été donné par le renne de Noël Chris.

Papier d’emballage de vacances 1 bijou rouge 1 bijou bleu 1 bijoux en or



Montagne de cadeaux 3 papier d’emballage rouge 1 jeu de blocs de construction 1 boite



