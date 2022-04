Benedict Cumberbatch animera Saturday Night Live en mai

Benedict Cumberbatch hébergera SNL pour aider à promouvoir la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

L’acteur acclamé Benedict Cumberbatch devrait faire son retour à Saturday Night Live le mois prochain. Dans le nouvel épisode de samedi soir de la série de sketchs comiques, qui mettait en vedette Lizzo jouant le double rôle d’hôte et d’invité musical, il a été annoncé que Cumberbatch animerait le programme pour la deuxième fois le 7 mai. Il sera rejoint par l’invité musical Arcade Fire.

Cela fait suite à Cumberbatch qui avait précédemment hébergé un épisode de SNL en 2016. Maintenant, il vient sur le spectacle en partie pour promouvoir le nouveau film Doctor Strange dans le multivers de la folie, pas qu’il ait besoin de beaucoup de marketing. Le film très attendu sortira le 6 mai, juste un jour avant les hôtes de Cumberbatch SNL. Il semble plus probable qu’improbable que le multivers Marvel sera usurpé si Cumberbatch arrive SNL pendant que le nouveau film est à l’affiche dans les salles.

Cumberbatch rejoint également SNL au cours d’une saison qui a amené de nombreux autres grands noms du monde des super-héros. Owen Wilson, qui a eu un rôle mémorable dans la série Disney+ Loki, a lancé la saison en octobre. Sa co-star Jonathan Majors, qui joue également dans la suite à venir Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, organisé en novembre. Il est immédiatement suivi de Shang-Chi et la légende des dix anneaux vedette Simu Liu. Willem Dafoe (Spider-Man : Pas de retour à la maison), Oscar Isaac (Chevalier de la lune), et Zoé Kravitz (Le Batman) ont tous accueilli cette saison également.

Studios Marvel

Benedict Cumberbatch était en lice pour le meilleur acteur aux Oscars pour son rôle acclamé dans Le pouvoir du chien, mais son rôle le plus populaire semble être Doctor Strange. Le deuxième film solo de l’acteur en tant que personnage est réalisé par Sam Raimi et est écrit par Michael Waldron. Le film suit les événements de Spider-Man: No Way Home avec le Dr Stephen Strange voyageant dans le multivers pour affronter un nouvel ennemi avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés de différentes dimensions.

Avec Cumberbatch, le film met en vedette Elizabeth Olsen dans Wanda Maximoff, Chiwetel Ejiofor dans Karl Mordo, Benedict Wong dans Wong, Xochitl Gomez dans America Chavez et Rachel McAdams dans Christine Palmer. Patrick Stewart reprendra son X Men rôle de professeur X parmi de nombreuses autres surprises. Comme Pas de retour à la maison n’a pas confirmé officiellement que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaissaient dans le film jusqu’à sa sortie en salles, il semble probable qu’il y aura d’énormes surprises en réserve pour le nouveau Docteur étrange aussi bien. Marvel Studios a décidé de ne pas organiser de projections de presse préalables pour contenir davantage les spoilers.

En tout cas, c’est certainement une grande année pour Cumberbatch. Doctor Strange dans le multivers de la folie sortira dans les salles de cinéma le 6 mai. Cumberbatch peut alors être vu héberger Saturday Night Live le 7 mai sur NBC avec de nouveaux épisodes trouvés en streaming sur le service de streaming Peacock après avoir été initialement diffusés à la télévision.





