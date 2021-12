Le réalisateur de Shang-Chi 2 veut Jackie Chan dans la suite de Marvel

Avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 maintenant confirmé comme étant en développement, le réalisateur de retour Destin Daniel Cretton a commencé à rêver des acteurs qu’il pourrait ajouter à la suite de Marvel. Laissant libre cours à son imagination, le cinéaste a trouvé l’ajout parfait – la légende des arts martiaux Jackie Chan – dont l’implication Cretton décrit comme un « rêve de toute une vie ».

« Je veux dire, si jamais nous pouvions avoir Jackie [Chan] dans un film qui serait le rêve de ma vie.

Discutant de la suite avec Cinemablend, Destin Daniel Cretton n’a pas tardé à nommer Jackie Chan comme l’acteur qu’il aimerait le plus amener dans l’univers cinématographique Marvel dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2, et bien qu’aucune conversation n’ait encore eu lieu, le réalisateur était plus qu’heureux que l’interview soit partagée partout dans l’espoir de déclencher quelque chose. « Ouais. Mettons-le là-bas », a-t-il dit à l’idée.

Jackie Chan est bien sûr l’un des noms les plus connus d’Hollywood grâce à son travail de définition du genre dans les arts martiaux et les films d’action. Grâce à des rôles de premier plan dans des Histoire policière, Qui suis-je ?, Drunken Master, Rumble in the Bronx, la Heure de pointe franchise, et bien trop d’autres pour les nommer ici, la combinaison de Chan d’arts martiaux savamment chorégraphiés et de cascades avec la comédie physique a influencé le genre pendant des décennies. En fait, le travail de Jackie Chan a eu une influence majeure sur le premier Shang-Chi et la légende des dix anneaux, avec Cretton révélant son inspiration avant la sortie du film Marvel.

« L’authenticité et le respect et rester fidèle à ce genre étaient l’objectif principal dès le premier jour », a déclaré Cretton en juin. « Il y a des chorégraphies qui rappellent Crouching Tiger, Hidden Dragon et d’autres scènes de combat sont inspirées par Jackie Chan. Nous avons également eu des chorégraphes de Chine continentale qui a créé de belles scènes de combat de style wuxia. Il était important pour nous dès le début que le premier super-héros américano-asiatique du MCU soit un super-héros. Nous voulons qu’il soit à égalité avec les autres super-héros du MCU et pas seulement sois le maître du kung-fu. Shang-Chi est un artiste martial incroyable, mais il est bien plus que cela. »

Faut-il persuader Jackie Chan d’ajouter ses talents à la Shang-Chi suite, il rejoindrait une autre légende des arts martiaux, Michelle Yeoh, le couple ayant travaillé ensemble plusieurs fois au fil des ans. Le personnage exact de Marvel que Chan jouerait si Cretton réussissait est sujet à débat, mais il ne fait aucun doute que les fans de Shang-Chi et la légende des dix anneaux aimerait le voir impliqué dans la mesure du possible.

Détails de la parcelle pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 sont inconnus à ce stade, mais il devrait explorer davantage le tout nouveau monde des arts martiaux et du mysticisme. Des personnalités comme Simu Liu, Awkwafina et Meng’er Zhang devraient également revenir sous la direction de Destin Daniel Cretton. Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 devrait commencer la production en 2023.





