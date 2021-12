Aucune arrestation n’a été faite dans la mort d’un père de Chicago battu alors qu’il accrochait des lumières de Noël

Un mari et père de trois enfants de Chicago a été tué après avoir été sévèrement battu alors qu’il suspendait des lumières de Noël.

Jose Tellez installait des décorations à l’extérieur de sa maison de Gage Park lorsque deux hommes ont frappé Tellez à la tête avec des « objets contondants », selon le Chicago Sun Times.

La police n’a divulgué aucune autre information sur les suspects.

Aucune arrestation n’a été effectuée en lien avec la mort de Jose Tellez.

Tellez a été attaqué vers 18h30 dans le bloc 3500 de West 58th Street. Cependant, le motif reste inconnu.

Un voisin d’à côté qui installait également des décorations lorsqu’il a entendu la fille de Tellez crier et a couru pour l’aider. Tellez saignait de la tête et était sur l’herbe avec des lumières toujours à la main selon le voisin qui a demandé à ne pas être nommé.

Sa fille était à ses côtés en train de crier : « Mon père, mon père, il est blessé », a déclaré le voisin. «Je lui ai dit de prendre une couverture à mettre sur sa tête. Il y avait beaucoup de sang.

Tellez respirait encore lorsqu’il a été placé dans une ambulance, mais est décédé plus tard des suites de ses blessures au Christ Medical Center d’Oak Lawn, selon les autorités.

Les voisins disent que Jose Tellez était un grand père de famille.

Le voisin qui a couru à son secours dit que l’événement l’a laissée « traumatisée » et ne peut penser à personne qui voudrait lui faire du mal.

Un autre voisin d’en face, Silvardo Nodal installait son sapin de Noël lorsqu’il a vu une ambulance en bas du pâté de maisons. Il a ensuite été choqué d’apprendre que Tellez était décédé.

Nodal connaissait Tellez depuis dix ans et l’a décrit comme « un père de famille, un gars qui travaille dur » au Chicago Sun Times.

« C’est dommage. C’est censé être la meilleure saison, la saison de Noël. C’est une affaire de famille. Ces choses ne devraient pas arriver. C’est un grand choc pour nous tous », a déclaré Nodal.

Maintenant, Nodal et d’autres dans le quartier coordonnent une liste de contacts pour signaler tout comportement suspect les uns aux autres.

« Quelque chose doit être fait, doit être fait », a déclaré Nodal. « Ce n’est pas seulement le travail de la police. Nous, en tant qu’individus, que pouvons-nous faire pour nos voisins, qu’apportons-nous ? »

La famille de Jose Tellez a créé une page GoFundMe.

L’argent collecté sur la page GoFundMe, qui a été créée par un membre de la famille, sera utilisé pour aider aux frais funéraires.

La collecte de fonds de Daisy Castro décrit Tellez comme « un mari, un père, un frère et un fils aimant. Il laisse derrière lui une femme et trois enfants. En ce moment, nous vous demandons de bien vouloir prier et si vous le pouvez, tout don est grandement apprécié. Vos dons permettront de couvrir les frais d’obsèques et d’aider sa femme et ses enfants. Notre Famille vous remercie pour votre soutien ! »

La page de collecte de fonds a déjà collecté 50 000 € pour la famille de Tellez.

La page a été mise à jour avec un lien vers la page des services funéraires. Ses obsèques sont prévues le lundi 20 décembre 2021.

« Il est venu ici pour offrir le meilleur à sa famille, vous savez comme nous tous, le rêve américain », a déclaré Nodal. «Mais ce n’est pas le rêve américain.

