Charlie Cox pensait que son retour en tant que Matt Murdock dans No Way Home était une blague

cox charlieacteur qui a donné vie à Casse-cou dans la série Netflix, et qui est revenu jouer à nouveau Matt Murdock dans « Spider-Man : Pas de retour à la maison »je ne pouvais pas croire que je serais sur une cassette du Univers cinématographique MarvelIl a même cru que c’était une blague. Dans une interview, Cox a expliqué comment le moment où Kévin FeigPrésident de Studios Marvell’a appelé pour lui proposer d’incarner Matt Murdock dans le nouveau film Spider-Man, sa première apparition dans une production Marvel sur grand écran.

»On ne sait jamais, c’était complètement fou. C’était un moment très surréaliste pour moi, je ne vais pas le nier », a déclaré Cox. »C’était dans mon esprit depuis quelques années, mais je pensais que je ne reviendrais jamais dans le rôle de Daredevil. Kevin m’a appelé et m’a dit « nous avons quelques idées, mais je veux savoir si le rôle vous intéresse ». Et j’étais comme, ‘ouais je suis très intéressé’. Après cela, je n’ai rien entendu pendant les deux mois suivants. C’est arrivé à un point où je me demandais si je l’avais rêvé. »

L’acteur se souvient avoir reçu l’appel du président de Marvel Studios au milieu de la pandémie, à l’été 2020, et filmé sa brève apparition dans »Pas de retour à la maison » le 21 mars. »J’ai dû garder le secret pendant près d’un an, puis bien sûr je n’ai rien pu dire jusqu’à ce que la cassette sorte en décembre. Alors oui, ce fut une période très intense et longue pour moi, a déclaré Cox.

Le camée de Charlie Cox, même s’il était petit, a ramené l’un des personnages les plus aimés du public, puisqu’il n’était pas revenu dans le personnage de Daredevil depuis l’annulation de la série Netflix dans sa troisième saison. Matt Murdock / Daredevil est apparu dans le film en tant qu’avocat de Peter Parker après que l’identité de Spider-Man ait été révélée au monde. Alors qu’on ne sait pas encore si Daredevil apparaîtra à nouveau dans un autre film appartenant à Marvel, Feige a confirmé, avant même son apparition dans « No Way Home », que si le héros devait rejoindre le MCU, il serait joué par Cox. .

Bien que l’on ignore actuellement comment Daredevil apparaîtra dans les futurs films Marvel, Cox a déclaré qu’il était prêt à faire une autre apparition pour le personnage et a déclaré qu’il était « très excité » par son avenir chez Marvel. « Je pense qu’à ce stade, j’espère être impliqué d’une manière ou d’une autre, sinon ce serait un moment un peu étrange d’apparaître dans une seule scène », a-t-il déclaré.

Bien que Matt Murdock n’ait pas enfilé son costume pour le voir en action, Tom Holland il espère qu’un futur Spider-Man pourrait s’allier à Daredevil dans un futur projet. « C’était vraiment cool de le voir redevenir un personnage dont je suis vraiment fan et que j’aime évidemment beaucoup », a déclaré Holland à propos de leur scène ensemble. « C’était donc assez incroyable, et j’espère qu’un jour nous trouverons un moyen de réunir à nouveau Spider-Man et Daredevil. »