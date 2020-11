Le premier long métrage de CG du Studio Ghibli, Earwig and the Witch, sera présenté aux États-Unis en 2021

Earwig et la sorcière, le premier long métrage CG du célèbre Studio Ghibli arrivera aux États-Unis au début de 2021.

Goro Miyazaki dirige l’anime en tant que premier long métrage CG 3D complet du studio, et son père et co-fondateur du studio Hayao Miyazaki est crédité pour la planification et le développement du film. Yukinori Nakamura («Boro la chenille» du musée Ghibli, expulsé du paradis) supervise le CG, et Tan Seri est directeur de l’animation. Yuhki Takeuchi s’occupe des arrière-plans. Satoshi Takebe (De Up On Poppy Hill, Fille de Ronja le voleur) compose la musique, Koji Kasamatsu dirige le son et Eriko Kimura dirige l’enregistrement du dialogue. Kentarō Morishita produit l’animation et Isao Yoshikuni, Keisuke Tsuchihashi et Koji Hoshino sont les directeurs de production.

Earwig et la sorcière fera ses débuts à la télévision au Japon le 30 décembre 2020. GKIDS sortira le long métrage dans les salles d’Amérique du Nord au début de 2021.

Le film est basé sur un roman du même nom écrit par Diana Wynne Jones, qui par hasard a également écrit Le château en mouvement de Howl, qui a servi de base à un autre film célèbre du Studio Ghibli.

L’histoire de Earwig et la sorcière se résume comme suit:

Tous les orphelins n’aimeraient pas vivre au foyer pour enfants de St. Morwald, mais Earwig l’aime. Elle obtient tout ce qu’elle veut, quand elle le veut, et c’est comme ça depuis qu’elle est tombée à la porte de l’orphelinat lorsqu’elle était bébé. Mais tout cela change le jour où Bella Yaga et le Mandrake arrivent à St. Morwald, déguisés en parents adoptifs. Earwig est emmené dans leur mystérieuse maison pleine de pièces invisibles, de potions et de livres de sorts, avec de la magie à chaque coin de rue. La plupart des enfants fuyaient dans la terreur d’une maison comme celle-là. . . mais pas Earwig. Utilisant sa propre intelligence – avec beaucoup d’aide d’un chat qui parle – elle décide de montrer à la sorcière qui est le chef.

Nous allons voir Earwig et la sorcière du Studio Ghibli début 2021, avec l’aimable autorisation de GKIDS.