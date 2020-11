Exclusif: Dans l’aventure spatiale «  The Astronauts  » de Nickelodeon avec le showrunner Daniel Knauf

L’écrivain / producteur primé Daniel Knauf est surtout connu pour avoir créé un corpus éclectique qui se penche sur des films plus sombres et pour adultes comme la célèbre saga surnaturelle de HBO, « Carnivàle », « Dracula » de NBC avec Jonathan Rhys Meyers, Starz « » Spartacus: Blood et Sand « et la procédure policière primée aux Emmy Awards de NBC » The Blacklist « .

Maintenant, il prend sa solide réputation et ses talents dans l’espace avec Nickelodeon’s « Les astronautes , « une nouvelle série de science-fiction familiale de Ron Howard et Brian Grazer Imagine Entertainment. Cette émission d’aventures rafraîchissante diffuse ses deux premiers épisodes le vendredi 13 novembre et entoure un groupe d’enfants qui se faufilent sur le vaisseau spatial Odyssey II et sont accidentellement lancés dans l’espace vers un astéroïde mystérieux alors que le système d’IA de l’engin fonctionne mal.

La série est dirigée par Dean Israelite, nominé au DGA Award (« Are You Afraid of the Dark? », « Power Rangers ») qui sert également de producteur exécutif, Jonathan Frakes (« Star Trek: Discovery », « Star Trek: Picard » ) et Marcus Stokes («Esprits criminels», «The Flash»).

Les astronautes de Nickelodeon ont reçu des conseils sur l’espace d’un véritable astronaute de la NASA

Knauf a non seulement écrit les 10 épisodes de la série, mais agit également en tant que producteur exécutif et showrunner de « The Astronauts ». Nous nous sommes connectés avec lui pour en savoir plus sur l’origine de ce projet de retour en arrière, les défis de travailler sur un grand tournage d’effets spéciaux, la gestion des problèmes d’apesanteur et comment le design de l’Odyssey II a été créé sur une serviette de restaurant.

Comment avez-vous intégré le projet plein d’espoir de Nickelodeon, centré sur les enfants?

En tant qu’artiste, j’avais envie de faire quelque chose depuis longtemps que plusieurs générations pourraient s’asseoir sur un canapé et profiter. Il y a tellement d’obscurité à la télévision et je ne pense pas que cela reflète la réalité. Je ne pense pas non plus que les relations familiales à la télévision reflètent la réalité, car beaucoup d’entre elles sont dysfonctionnelles. Alors j’ai pensé que nous faisions quelque chose qui fasse que les gens se sentent bien en étant humains. De plus, vous voulez toujours faire quelque chose de différent. J’ai fait un western, j’ai fait « Carnivàle », j’ai fait l’épopée, j’ai fait « Dracula », « Spartacus », et avec « The Blacklist » j’ai fait le truc procédural. Voyons maintenant ce que je peux faire ici.

Pouvez-vous décrire le discours d’Imagine et quels thèmes narratifs souhaitiez-vous explorer?

Dès le départ, en rencontrant Imagine, je leur ai dit que cela n’allait pas être « Kids Shot Into Space And Hijinks Ensue ». Je ne ferais pas ce spectacle. Ce qui m’intéresse, c’est de faire ce qui se passerait en réalité si cinq enfants non formés étaient lancés par inadvertance dans l’espace. Ce serait plein de dangers et de tensions et ces enfants essaient de s’entendre.

Ils viennent tous d’horizons différents et ils trouvent tous leur chemin et ils vont avoir des solutions qui n’arriveraient jamais aux adultes puisqu’ils mettent évidemment un œil neuf sur chaque problème. L’humour viendrait du personnage, pas des blagues. Je n’écris pas de trucs basés sur des blagues parce qu’en réalité, la vie n’est pas une blague.

Ce spectacle à bien des égards est en quelque sorte un retour aux types de spectacles qu’ils faisaient dans les années 50 et 60. Des choses comme le courage sont des attributs précieux chez tout homo sapiens. Il n’y a pas de parents stupides dans cette émission. Nous n’avons pas d’enfants qui désobéissent à leurs parents sans conséquences.

Puisque ces enfants sont à des millions de kilomètres de leurs parents, nous pouvons vraiment plonger profondément dans le processus d’individuation. Et à quoi ressemble ce moment douloureux où vous réalisez que mes parents ont peut-être tort. Pour les parents, c’est voir cet enfant partir pour toujours pour devenir adulte. C’est ce processus essentiel de croissance et je pense que chaque épisode le présente.

Quelle a été l’inspiration pour le design de l’Odyssey II et comment fonctionnait-il avec une grande équipe d’effets spéciaux?

Je n’ai jamais fait de spectacle spatial auparavant, donc j’étais une sorte de bébé dans les bois. J’ai eu ce moment super embarrassant lorsque j’ai vu ma première série de plans d’effets. J’étais horrifié. Je leur ai dit que ça ressemblait à un jouet. Il n’y a pas d’éclairage directionnel! Où est l’éclairage ambiant? C’est pratiquement un wireframe! [laughs] Notre spécialiste des effets spéciaux a très patiemment dit de ne pas s’inquiéter et que c’était juste un placement dans le cadre et que c’était très tôt dans le processus. En tant que showrunner, j’ai reçu une formation dans le domaine des effets spéciaux et c’était vraiment chouette de voir ces plans évoluer. Vous peignez essentiellement sur une toile vierge. Il est entièrement fabriqué sur ordinateur en photoréalité.

Lorsque « Away » de Netflix a été activé , Je le regarderais avec beaucoup d’intérêt et je pensais: « Oh, notre lancement est meilleur que leur lancement. » [laughs]. Notre rampe de lancement se trouve sur une île au milieu d’une baie et je voulais voir l’onde de choc sur l’eau.

Et le apesanteur chose est très difficile à faire sur un programme de télévision parce que cela prend beaucoup de temps. L’enlèvement des gréements métalliques et ce genre de choses étaient tous nouveaux pour moi. Votre cœur est dans la gorge quand vous avez un enfant de douze ans suspendu à trente pieds au-dessus du sol de l’ensemble.

Avec Imagine à bord, parce qu’ils ont un tel héritage dans les drames spatiaux, aucun compromis n’a été fait en ce qui concerne la science. Quand je suis arrivé pour la première fois, je ne voulais pas faire face à l’apesanteur dans la série parce que ça allait être impossible. Je pensais que j’irais avec le Ridley Scott chose d’avoir une annonce, « Artificial Gravity Engaged. »

Mais notre concepteur de production et Dean Israelite, mon directeur et collègue AP, ont dit que nous le ferions avec diverses configurations qui permettraient la gravité centrifuge. Nous l’avons littéralement travaillé sur une serviette au restaurant Black Angus. Je pensais que nous en ferions un design tri-lobal, face à face. De cette façon, nous pourrions avoir des stabilisateurs à deux étages, presque en forme de bus. C’est comme aucun vaisseau spatial que j’ai vu à la télévision. J’ai été satisfait du fait que nous nous en tenions vraiment à la science.

Stephen Petranek a été le consultant sur presque tous les projets spatiaux d’Imagine et nous pourrions passer des scripts devant lui et nous assurer que nous avons la bonne science.

Y avait-il une esthétique spécifique que vous vouliez capturer pour que le vaisseau spatial le distingue des autres métiers de science-fiction fictifs dans les films et la télévision?

Je voulais qu’il y ait une éthique de conception grand public, en particulier dans les quartiers de l’équipage, qui ferait ressembler le navire davantage à un yacht ou à un avion privé. Il y aurait des indices de conception pseudo industriels combinés avec des matériaux exotiques comme la fibre de carbone. Ce n’est pas aussi swoopy que le monde « Star Trek » mais ça ne ressemblerait pas à « Apollo 13 « plus non plus.

Je dirais que cela ressemblerait à la cabine de première classe d’un avion Emirates. Il y a beaucoup d’érable Bird’s Eye et ils sont très sobres. Et c’est ce que nous avons apporté à la fête. Ensuite, lorsque vous entrez dans le cockpit et les zones de travail, ce sont des endroits que nous ne visitons pas en tant que consommateurs.

Qu’espérez-vous que le public retienne le plus de cette nouvelle série Nickelodeon?

Ce qui est vraiment intéressant à propos de « The Astronauts », c’est qu’il y a 10 épisodes d’une demi-heure, donc vous obtenez comme 10 livres de café dans un 5 livres. pouvez. Il se passe vraiment beaucoup de choses. J’ai eu l’occasion d’utiliser toutes ces techniques d’écriture de scénario que j’ai choisies sur « The Blacklist », une autre émission axée sur les incidents. Comme comment entasser beaucoup de récits dans un très petit récipient. Les épisodes passent et il n’y a pas de ralentissement de mi-saison dans cette émission. Chaque chapitre est un cirque à trois anneaux. Les trois derniers épisodes rendent les deux premiers épisodes ennuyeux!

Tous ceux qui ont été impliqués dans la série, depuis le sommet de Nickelodeon, jusqu’aux AP, toutes les personnes impliquées dans la construction de cette pyramide ont l’impression que c’est spécial. C’est celui dont je vais me souvenir et dont je serai fier. Et c’est mon travail en tant que showrunner, d’encourager ce genre d’éthique.

J’espère que les gens regardent l’émission et ressentent cette extase de reconnaissance quand vous voyez des choses que vous n’avez jamais vues auparavant, mais ils ont vécu quelque chose comme ça émotionnellement. Ma description de poste est de déplacer les gens. Je pense que la relation de chacun avec sa télévision essaie de donner un sens à son propre voyage.

En dramatisant des voyages avec divers personnages, qu’ils soient des agents du FBI ou des monstres ou des vampires ou des gladiateurs, c’est dramatiser ces choses qui sont universelles d’une manière qui n’a pas été dramatisée si souvent que cela devient un cliché. Pour trouver cette parcelle de terre non cultivée, retournez-la et demandez au public de dire « Oh mon Dieu! »

« Les astronautes » premières sur Nickelodeon à 19 h HNE le vendredi 13 novembre.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.