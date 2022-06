Nintendo va sortir une nouvelle version remasterisée de Metroid Prime

Le premier jeu 3D de la saga populaire et acclamée »métroïde » est sur le point d’obtenir sa propre version remasterisée. Selon de nouveaux rapports du journaliste et initié du jeu vidéo Jeff GrubbNintendo sortira une version remasterisée de »Metroid Prime » d’ici la fin de cette année, étant sa grande première pour la saison de Noël.

« Je pourrais dire qu’on m’a définitivement dit que » Metroid Prime Remastered « allait être l’un de leurs grands jeux de fin d’année », a déclaré Grubb. » Dans le passé, j’ai entendu dire que c’était quelque chose qui était en préparation, ils ont eu des trucs en cours avec ce jeu. Maintenant, on m’a dit que leurs plans étaient de sortir ce jeu ce jour férié, je pense qu’il s’alignera presque certainement avec le 20e anniversaire du jeu en novembre.

Il a également été rapporté que ce remaster n’est pas le seul projet « Metroid » sur lequel on travaille, car ce sera le premier d’une longue série de remakes de la franchise. Cependant, »Metroid Prime » sera le jeu qui recevra la mise à jour la plus complète, les autres jeux n’étant que des ports vers les nouvelles résolutions.

« Metroid Prime 1, c’est le titre qui reçoit le gros traitement de remasterisation », a expliqué Grubb. « Et puis Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3 auront probablement des commandes mises à jour et des choses comme ça, mais ils n’obtiendront pas la même refonte que Metroid Prime 1. »

Les jeux vidéo »Metroid » sont des titres d’action-aventure qui suivent la chasseuse de primes Samus Aran alors qu’elle protège la galaxie des pirates de l’espace et d’autres forces maléfiques essayant d’exploiter le pouvoir de créatures parasites appelées Metroids. »Metroid Prime » a été le premier opus qui a amené le jeu en 3D, son dernier opus étant »Metroid Prime 3 ».

C’est lors d’un Nintendo Direct qu’il a été annoncé que des travaux étaient en cours sur »Metroid Prime 4 », bien qu’aucun autre détail du titre n’ait été donné, restant dans un avenir incertain en raison de son long processus de développement. Le titre le plus récent était » Metroid Dread », un jeu de plateforme 2D qui a été l’un des meilleurs vendeurs pour la Nintendo Switch en 2021, étant nominé pour le meilleur jeu de l’année aux Game Awards.