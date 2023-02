Le patron de WhatsApp accuse Telegram : "si vous pensez que c’est sûr, attendez de voir ça"

in

Will Cathcart ne se tait pas et dit tout ce qu’il pense de Telegram : c’est ce qu’il a dit à propos de la supposée alternative sécurisée à WhatsApp.

Will Cathcart, principal dirigeant de WhatsApp

POUR va attraperprincipal dirigeant de Whatsapples arguments en faveur de Télégramme, l’application de messagerie alternative la plus populaire à WhatsApp. Ou, du moins, c’est ce qu’il a sous-entendu à travers votre compte Twitteroù il a voulu aborder diverses questions liées à la sécurité des deux plates-formes de messagerie, et faire ressortir la supériorité de leur service à cet égard.

Ces déclarations font suite à une enquête menée par WIRED, qui remet en question la sécurité de Telegram en tant qu’outil de messagerie et la manière dont il est utilisé comme outil de communication lors de l’invasion russe de l’Ukraine.

« Si vous souhaitez utiliser une autre application de messagerie, n’utilisez pas Telegram »

En réponse à l’enquête de Wired, Will Cathart allègue que Telegram n’est pas une application de messagerie sécuriséeet que tous ces utilisateurs de la plate-forme doivent « connaître la vérité » avant d’utiliser ledit outil pour avoir des conversations privées ou du contenu sensible.

Il commence par expliquer quelque chose qui est connu depuis des années : Par défaut, Telegram n’a pas de cryptage de bout en bout activé dans les conversations, et n’inclut même pas cette option dans les groupes. En ce sens, il renvoie à une citation de l’enquête où il assure que « Telegram a la capacité de partager presque n’importe quelle information confidentielle à la demande du gouvernement ».

Concernant le cryptage de bout en bout de Telegram, il ajoute que la méthode utilisée par Telegram « manque de vérification indépendante »et que la plate-forme ne montre pas de transparence que d’autres entreprises ont adopté. Il se plaint également de la façon dont certaines « gaffes » commises par Telegram ces dernières années ont mis les utilisateurs en danger. Il cite en exemple la brèche découverte dans Telegram au début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui a permis de connaître la emplacement des utilisateurs de l’application via son API.

Malgré tout, depuis Telegram, ils continuent de s’assurer que les données n’ont jamais été partagées avec les autorités chargées de l’application de la loi ou les gouvernements. Cathcart n’en est pas si convaincu, expliquant que Telegram a créé une API qui permet d’accéder au contenu de l’utilisateur à des fins d’espionnage.

Bien sûr, je reconnais que certains diront que je suis intéressé à critiquer Telegram. Mais il existe de nombreuses autres excellentes applications de messagerie chiffrées de bout en bout parmi lesquelles les gens peuvent choisir. Si vous n’utilisez pas WhatsApp, utilisez l’un d’entre eux – n’utilisez pas Telegram. – Will Cathcart (@wcathcart) 10 février 2023

Pour tout ça, le patron de WhatsApp assure ne pas comprendre pourquoi les utilisateurs continuent de croire que Telegram est un outil de communication sécuriséet pense qu’il est important que les journalistes et les décideurs comprennent la vérité sur cette plateforme.

« Trop souvent, nous les voyons obtenir le mérite de fonctionner comme une application » cryptée « , mais ils en sont loin et nous espérons que les gens le comprendront avant qu’il ne soit trop tard. »

Pour conclure, il fait référence à son intérêt évident pour l’apparition de rapports qui critiquent de quelque manière que ce soit l’une des applications de messagerie concurrentes de WhatsApp, en particulier Telegram. Cependant, il suggère que il existe d’autres applications de messagerie avec chiffrement de bout en bout alternatives à WhatsApp parmi lesquelles choisir. Et, bien qu’il n’en cite aucun, il demande que « si vous n’utilisez pas WhatsApp, mieux vaut en utiliser un. Mais n’utilisez pas Telegram ».

