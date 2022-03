Bande-annonce d’Umma : Sandra Oh est hantée par sa mère dans un film d’horreur produit par Sam Raimi

Sony Pictures a dévoilé la bande-annonce officielle du prochain film d’horreur Ouma. Sandra Ah (Tuer Eve, Grey’s Anatomy) et Fivel Stewart (Atypique, Gel) étoile dans Ouma comme un duo mère-fille dont la vie heureuse est menacée par un sinistre secret de famille. Écrit et réalisé par Iris K. Shim dans son premier long métrage et produit par l’icône de l’horreur Sam Raimi, Ouma sera présenté en première le 18 mars 2022. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Le synopsis de l’intrigue se lit comme suit : « Umma, qui est le mot coréen pour » mère « , suit Amanda (Sandra Oh) et sa fille (Fivel Stewart) vivant une vie tranquille dans une ferme américaine, mais lorsque les restes de sa mère séparée arrivent de Corée, Amanda devient hantée par la peur de devenir sa propre mère. »

La bande-annonce présente Amanda comme une femme surprotectrice vivant avec sa fille dans une ferme. Leurs vies apparemment pittoresques sont bouleversées après l’arrivée soudaine de la dépouille de la mère d’Amanda. « Sa colère grandira tant qu’elle restera dans cette boîte », dit le mystérieux coursier. De toute évidence, Amanda et sa mère n’étaient pas en bons termes, car elle a caché l’existence de sa mère à sa fille et refuse même d’accepter les restes au départ. « Certains Coréens croient que les difficultés de la vie sont causées par les esprits tourmentés de leurs ancêtres », explique Amanda à un moment donné.

Ouma a été écrit sur une période de deux ans par Iris Shim, qui s’est inspirée de son enfance et des traditions coréennes. Comme le montre la bande-annonce, Ouma présente des images inspirées des contes folkloriques coréens ; par exemple, le renard à neuf queues (appelé kumiho) apparaît brièvement vers la fin de la bande-annonce. Ouma semble également s’écarter des films d’horreur génériques et vise à offrir quelque chose de plus profond et de plus personnel, ou comme on l’appelle de nos jours – une horreur élevée. Avec un peu de chance, Ouma se révélera être un film phénoménal.

Aux côtés de Sandra Oh et Fivel Stewart, Ouma met également en vedette Dermot Mulroney (le mariage de ma meilleure amie, Hanna), Odeya Rush (chair de poule, coccinelle)Tom Yi (La purge)et MeeWha Alana Lee (Cinq étoiles). Sony a également publié une affiche effrayante, accompagnant la bande-annonce du slogan « L’amour d’une mère ne meurt jamais ». Mais nous ne savons pas de qui il s’agit : la mère décédée d’Amanda, obsédée par sa fille, ou Amanda elle-même, qui fera tout pour protéger sa fille du passé déchirant de sa famille.





Sandra Oh peut être actuellement vue dans la quatrième et dernière saison de Killing Eve







La quatrième et dernière saison de la fascinante série de thrillers d’espionnage de la BBC Tuer Ève a débuté les deux premiers épisodes le 27 février 2022. Tuer Ève revient après une interruption de deux ans, avec Sandra Oh et Jodie Comer faisant leurs adieux à leurs personnages bien-aimés, Eve Polastri et Villanelle, respectivement. Créé par Phoebe Waller-Bride, Tuer Ève se concentre sur l’obsession mutuelle entre une agente du renseignement Eve et un assassin psychopathe, Villanelle. Le spectacle a été acclamé par la critique pendant toute sa durée, Comer et Oh remportant plusieurs prix pour leurs performances.

Avec Tuer Ève se terminant bientôt, un spin-off serait en développement, mais aucun des deux protagonistes, Oh et Comer, ne revient. Bien que Tuer Eve La dernière saison reçoit des critiques mitigées de la part des critiques, les fans adorent toujours la série, en particulier sa nouvelle dynamique comme transformer Eve, un ancien agent du MI6, en un assassin international. Quels nouveaux rebondissements Tuer Ève Les offres de la saison 4 restent à voir.





