Le patch 1.54 d’Horizon Zero Dawn résout les problèmes de plantage sur PS5

Horizon Zero Dawn vient de recevoir une nouvelle mise à jour, mais ne soyez pas trop excité : il est juste là pour résoudre quelques problèmes en suspens, en particulier lorsque vous jouez au jeu sur PlayStation 5. Le patch 1.54 n’est qu’un petit téléchargement, et son titre principal est que il résout certains plantages embêtants qui peuvent survenir lorsque le titre s’exécute via une rétrocompatibilité.

Il est agréable de voir que Guerrilla Games soutient toujours le jeu en monde ouvert qui a maintenant quatre ans, surtout après que Zero Dawn a été optimisé pour fonctionner à 60 images par seconde sur PS5 en août. Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter les brèves notes de mise à jour ci-dessous.

Notes de mise à jour de la mise à jour 1.54 d’Horizon Zero Dawn

Correction d’un problème où certaines cinématiques n’avaient pas d’audio sur les périphériques audio externes lors de l’exécution sur une console PS5 en mode de compatibilité descendante

Correction du curseur FOV en mode photo

Correction de plusieurs plantages lors de l’exécution sur une console PS5 en mode de compatibilité descendante

Avez-vous joué à Horizon Zero Dawn sur PS5 ? Avez-vous rencontré l’un de ces problèmes ? Dessinez votre arc dans la section commentaires ci-dessous.