Square Enix partage l’actualité de Triangle Strategy

Arai et Asano apprécient les commentaires des utilisateurs après avoir joué à la démo en partageant les changements et les nouvelles de Triangle Strategy.

Square Enix a promis de prendre note des retours reçus après la démo de Project Triangle Strategy, finalement appelé Triangle Strategy, pour faire de l’expérience quelque chose selon à la fois la vision de ses créateurs et les goûts des acheteurs potentiels. Si en soi les sensations étaient bonnes avec cette démo, maintenant on connaît toutes les L’actualité de la Stratégie Triangle appliqué au cours de son développement.

L’information arrive quelques jours après avoir vu le nouveau trailer de Triangle Strategy lors du Nintendo Direct. Cette bande-annonce proposait également la date finale du jeu, le 4 mars 2022 au format physique et numérique. Ainsi, le titre de jeu de rôle tactique au tour par tour avec des graphismes HD-2D arrivera avec des améliorations. Ils s’appliquent aux temps de chargement, aux événements, aux changements de difficulté des combats, à la gestion des combats, etc.

En commençant par les temps de chargement, ils ont maintenant été réduits d’environ 10 secondes dans les scènes les plus pertinentes lors des événements ; l’objectif est de le réduire encore plus avant le lancement, disent-ils.

En revanche, il est désormais possible de reproduire automatiquement le texte des dialogues dans les événements ou de sauter des séquences. Un autre détail de qualité de vie est l’ajout d’un historique des conversations ou une augmentation de la vitesse du curseur sur la carte, avec une plus grande distinction entre les icônes des épisodes des personnages et les sous-histoires. Dans la première démo, vous deviez revenir sur la carte du monde après avoir regardé un événement. Dans la version finale du jeu, il sera possible de voir différents événements se succéder.

Au niveau de la difficulté, Square Enix a ajouté un niveau « difficile » et un niveau « facile », élargissant ainsi la gamme de complexité du jeu, selon le type de public. La caméra subit également des modifications, avec un réglage libre de la même pour zoomer ou dézoomer, pivoter jusqu’à 90 degrés avec le levier droit, sensibilité de rotation … Tout aussi intéressant est le mode simulation, qui nous permet de consulter les résultats projetés de la actions contre des ennemis hors de notre portée.