Le nouveau design extérieur de la Kia Sportage sera dévoilé le 8 juin, première mondiale en juillet

Des images teaser du Kia Sportage 2022 ont été révélées avant la révélation complète du design extérieur le 8 juin. Partageant ses fondements avec le Hyundai Tucson de nouvelle génération, le Kia Sportage de cinquième génération devrait abandonner l’apparence maladroite et décalée de son prédécesseur pour un langage de conception plus audacieux et plus arrondi, dont des indices sont visibles dans les images teaser de Kia. partagé. Il a également été confirmé que le nouveau Kia Sportage fera sa première mondiale complète en juillet de cette année.

Ce qui se démarque dans les images teaser du nouveau Sportage, ce sont ses feux de jour à LED en forme de boomerang, placés le long des groupes de phares séparés, avec une calandre fendue « Tiger Nose » donnant un soupçon d’agression au nez. Les rétroviseurs extérieurs sont montés sur les portes avant; les montants noircis B, C et D offrent un effet de « toit flottant », la ligne de fenêtre et la ligne de toit se rétrécissent vers l’arrière, et les feux arrière à LED semblent être liés par une barre lumineuse mince, une disposition qui rappelle celui de la Kia EV6 tout électrique. Le nouveau Sportage suit le langage de conception Opposites United de Kia, ce qui explique les similitudes visuelles avec l’EV6.

Kia a également donné un aperçu de l’intérieur du Sportage 2022. L’image assombrie laisse glisser le design du tableau de bord du nouveau Sportage, ainsi que son grand écran incurvé, qui intégrera un tableau de bord entièrement numérique ainsi que le système d’infodivertissement à écran tactile. Il n’y a que quelques commandes physiques sur la console centrale, avec une ventilation continue qui s’étend sur le reste du tableau de bord. Le volant à trois branches abrite certaines commandes essentielles et un boîtier de charge mobile sans fil est également visible.

«S’inspirant d’une philosophie que nous avons créée où la nature rencontre la technologie, le tout nouveau Sportage défie la norme avec un extérieur aventureux et contemporain et un intérieur soigneusement conçu et magnifiquement détaillé», a déclaré Karim Habib, vice-président senior et directeur du Global Design Center . «Avec le tout nouveau Sportage, nous étions entièrement concentrés sur le défi de nous-mêmes et poussons notre SUV de cinquième génération à un nouveau niveau.»

Il n’y a pas d’autres détails disponibles sur le Kia Sportage 2022 à ce stade, mais on s’attend à ce qu’il obtienne les mêmes groupes motopropulseurs essence, diesel et électrifiés que le nouveau Tucson, ainsi qu’une liste de fonctionnalités suffisamment longue. Nous aurons plus d’informations sur le nouveau Sportage dans les semaines à venir.

