Yuta vs Itadori Jujutsu Kaisen 141 VF

Ok, donc ça se passe – Yuji Itadori vs Yuta Okkotsu. Le chapitre précédent présente la bataille entre eux. Voyant cela comme une chance, Zenin se range du côté de Yuta et attaque Choso alors que Yuta veut exécuter Itadori. Yuta affiche ses compétences qui étaient à un tout autre niveau. Il révèle également qu’il a plus d’énergie maudite que Gojo. Le chapitre se termine avec Yuji a décidé de mettre tous les efforts – « Désolé mais je ne peux pas mourir ». Le chapitre 141 de Jujutsu Kaisen présentera plus de Yuta vs Itadori. Vraiment?

Jujutsu Kaisan 141

Gege akutami sert le meilleur de Jujutsu Kaisen avec l’arc actuel. Et maintenant, le créateur fait monter le fandom avec Yuta vs Yuji. Les fans aimeraient voir comment le créateur mettra cette bataille devant ce fandom.

Date de sortie

Le chapitre 141 de Jujutsu Kaisen est dans les délais et sortira le 7 mars 2021.

Où lire Jujutsu Kaisen 141?

Les derniers chapitres de cette spectaculaire série de mangas – Jujutsu Kaisen Chapter 141, peuvent être lus sur des sites Web tels que Viz et Mangaplus.

A propos de Jujutsu Kaisen Manga

Anime d’action Supernatural High School – c’est ce qu’est Jujutsu Kaisen. Il contient tous les éléments principaux de Tokyo Ghoul, Blue Exorcist et Noragami. Jujutsu Kaisen a une très bonne animation et un scénario incroyable. Yuji Itadori est un lycéen qui acquiert des pouvoirs surnaturels en ingérant le doigt de Sukuna (un ancien démon de guerre). Sa vie passe d’un étudiant normal à un surhumain combattant la malédiction.

Remarque: les malédictions sont des êtres surnaturels ou des créatures ressemblant à des démons qui naissent des émotions les plus profondes et les plus fortes d’un être humain.

Eh bien, c’est ce que nous avons pour aujourd’hui sur Jujutsu Kaisen Chapitre 141. J’espère que vous avez trouvé cet article informatif. Cet article est écrit par 45Secondes.fr. Faites-nous savoir ce que vous en pensez.