Le Monster Shooter Spirit Arena est maintenant disponible sur consoles

En termes de tireurs d’arène, un jeu plus petit qui a beaucoup de bons éléments est Spirit Arena. Il s’agit de tirer sur des vagues de monstres, en solo ou avec un ami via une coopérative locale.

Depuis le 24 décembre, il est disponible sur consoles. Cela l’ouvre à un nouveau public, ce qui est génial car c’est vraiment un moment amusant si cela ne vous dérange pas de sa nature plus courte. L’histoire est centrée sur deux sorciers qui tentaient d’apprivoiser de puissants monstres.

Leurs plans ne finissent pas par fonctionner et au lieu de prendre le contrôle, ils libèrent des hordes de monstres qu’ils doivent maintenant vaincre. Ils peuvent le faire au moyen de sorts physiques et spirituels. Chacun correspond à un type d’ennemi, qui est de couleur rouge ou bleue.

Vous devez faire correspondre les couleurs en fonction des ennemis qui prennent d’assaut votre chemin. Le jeu peut sembler simple en surface, mais il peut parfois être difficile. Vous vivrez des moments où vous serez acculé et par la suite réfléchirez rapidement aux angles que vous frappez et aux sorts que vous utilisez. Si vous n’agissez pas vite, vous serez éliminé.

Il y a un total de quatre mondes que vous aurez le plaisir de sauver, chacun équipé d’un boss distinct. Cela augmente encore plus la difficulté et cela devient plus difficile avec le temps. À la fin, vous devez vraiment réfléchir à la destination de votre assistant tout en lançant des sorts à gauche et à droite au bon moment.

Spirit Arena peut être joué en solo, mais jouer avec un partenaire localement est l’endroit où ce jeu brille vraiment. Vous et un partenaire pouvez définir ensemble des stratégies pour savoir où déménager et comment aborder les patrons de plus en plus difficiles. Pendant tout ce temps, vous pourrez collecter des objets et augmenter votre puissance de manière stratégique.

Tu peux trouver Spirit Arena sur le Nintendo Switch, PS4 et Xbox Un pour un prix relativement bas. Encore une fois, ce n’est en aucun cas le jeu le plus long et vous devrez probablement faire face à des sections difficiles. Mais si vous aimez les tireurs d’arène, vous avez beaucoup de travail avec Spirit Arena.

Le jeu n’a pas non plus de microtransactions et vous pouvez jouer différents personnages pour garder un gameplay frais et stimulant. Vous vous retrouverez enfermé dans chaque bataille alors que vous essayez de restaurer des mondes désormais remplacés par de terribles monstres. Même les visuels sont amusants à regarder grâce à leur nature charmante et colorée.