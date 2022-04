Chris Rock arrête un membre du public en chantant « F *** Will Smith »

Chris Rock a arrêté un membre du public qui a crié «f *** Will Smith», faisant référence à la gifle désormais tristement célèbre aux Oscars.

Le comédien est retourné au Wilbur à Boston mercredi 30 avril, où il a rompu son silence sur l’incident des Oscars.

Rock a dit à la foule: «Laissez-moi être tout brumeux et merde. Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus, donc si tu es venu ici pour ça…

« J’avais écrit tout un spectacle avant ce week-end. Je suis toujours en train de traiter ce qui s’est passé, donc à un moment donné, je parlerai de cette merde. Ce sera sérieux. Ce sera drôle, mais pour l’instant je vais raconter des blagues.

Crédit : Alamy

Rock a également déclaré qu’il n’avait « parlé à personne, malgré ce que vous avez entendu ».

Cependant, hier soir (31 mars), selon People, un membre du public a crié : « F*** Will Smith ! »

Rock, a immédiatement décidé de l’éteindre en répondant : « Non, non, non, non, non… »

Juste au cas où vous en quelque sorte manqué ce qui s’est passé lors de la cérémonie, voici un bref récapitulatif.

Dans ce qui était sans doute le moment le plus viral de l’année jusqu’à présent, le comédien a reçu une claque au visage après avoir fait une blague sur les cheveux de Pinkett Smith – à la suite d’une alopécie.

Crédit : Alamy

Rock a plaisanté: « Jada, je t’aime. GI Jane 2Je suis impatient de vous voir. »

Au début, Smith a semblé en rire tandis que Pinkett Smith a roulé des yeux, mais ensuite il est monté sur scène et a giflé le comédien.

Alors que Smith quittait la scène après avoir frappé Rock, le comédien apparemment abasourdi dit: « Oh wow … wow. Will Smith vient de me frapper. »

Will a répondu avec colère au commentaire en criant: « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche! »

Toute la pièce est alors devenue inconfortablement silencieuse et Rock a répondu : « Wow, mec, c’était un GI Jane blague! »

Smith a de nouveau crié: « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche! »

Crédit : Netflix

Will a depuis présenté des excuses officielles à Rock et à l’Académie. Il a écrit sur Instagram : « La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable.

« Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j’ai réagi émotionnellement.

« Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’étais hors de propos et j’avais tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et gentillesse.

« Je voudrais également m’excuser auprès de l’Académie, des producteurs de l’émission, de tous les participants et de tous ceux qui regardent dans le monde. Je voudrais m’excuser auprès de la famille Williams et de mon Roi Richard Famille. Je regrette profondément que mon comportement ait entaché ce qui a été un voyage par ailleurs magnifique pour nous tous.