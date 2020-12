L’homme qui a inspiré le film dirigé par Morgan Freeman «Lean on Me» est mort; Qui était le vrai Joe Clark?

La capacité de Morgan Freeman à imiter de vraies personnes dans les films est l’une de ses meilleures qualités. L’une de ses performances les plus appréciées est celle de Joe Clark dans le film de 1989 Appuie-toi sur moi. Freeman a brillé en tant que Clark, un directeur de lycée connu pour ses méthodes disciplinaires pointues. Le vrai Clark est décédé le 29 décembre à l’âge de 82 ans.

Morgan Freeman et Joe Clark | Warner Brothers / Getty Images

Qui était le vrai Joe Clark?

Clark est né en Géorgie mais a grandi dans le New Jersey. Après avoir obtenu son diplôme de la Central High School de Newark, il a obtenu un baccalauréat de l’Université William Paterson (alors appelée William Paterson College). Clark a ensuite obtenu une maîtrise de l’Université Seton Hall et un doctorat honorifique de la US Sports Academy.

Selon la déclaration de sa famille à NJ.com, son travail en tant que sergent de réserve de l’armée américaine et instructeur de forage lui a fourni les outils pour sa carrière éventuelle de trois décennies en tant que commandant en éducation.

Source: YouTube

Il est devenu directeur de l’Eastside High School dans les années 1980 et a acquis une réputation notoire pour diriger avec un tempérament et des pratiques d’intimidation. Mais c’est à cause de son tempérament que l’école autrefois en échec a fait un 180 complet.

Selon une déclaration de sa famille, «en un jour, il a expulsé 300 étudiants pour combats, vandalisme, abus d’enseignants et possession de drogue et a levé les attentes de ceux qui restaient, les mettant continuellement au défi de mieux performer. Errant dans les couloirs avec un mégaphone et une batte de baseball, les méthodes peu orthodoxes de Clark lui ont valu à la fois des admirateurs et des critiques dans tout le pays.

Clark a ensuite été licencié d’Eastside au milieu d’allégations selon lesquelles le succès de Appuie-toi sur moi le distrait de ses opérations quotidiennes. Il a commencé à diriger un centre de détention pour mineurs avant sa retraite finale et à déménager en Floride.

Joe Clark inspire ‘Lean On Me’ et le film devient un classique

Après la publication du livre de Clark, il a attiré l’attention nationale pour ses méthodes de discipline non conventionnelles. Norman Twain, l’éventuel producteur de films de Appuie-toi sur moi, est tombé sur un segment de 10 minutes de 1986 sur Clark sur NBC et a immédiatement pensé que l’histoire de Clark ferait un excellent film.

Twain a appelé Clark et lui a payé des frais pour 120 jours, convaincant Clark de signer pour un film. Mais Clark s’était déjà vu promettre un film auparavant, les studios Warner Bros.

Source: YouTube

Clark a déclaré au LA Times en 1989 au moment de la sortie du film: « Je m’étais habitué aux promesses faites et aux déclarations déclarées et finalement rien n’en émanait », a déclaré Clark. « Alors je me suis dit avec pessimisme que rien ne viendrait jamais de cette nouvelle tentative non plus … Ce n’est que lorsque j’ai vu les caméras dans le bâtiment avec (le réalisateur) John Avildsen, Morgan Freeman et tout le monde, ai-je dit, ‘oui un film est vraiment etre fait.' »

Appuie-toi sur moi a passé deux semaines au n ° 1 au box-office. À la fin de sa sortie en salles, le film a rapporté plus de 30 millions de dollars. Le film a également reçu les éloges de la critique et des fans.