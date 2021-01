Le mini-SUV Renault arrive ici en 2022

Le nouveau SUV compact d’entrée de gamme de Renault circule déjà en Inde. Avec une longueur de 3,99 mètres, le Kiger est plus petit que le Duster. C’est le SUV de Kwid. Le projet a été développé à partir de la plate-forme allongée de la sous-compacte, appelée CMF-A +, qui a fait ses débuts il y a quelques années dans la fourgonnette Triber, vendue uniquement en Asie. Kiger devrait arriver au Brésil l’année prochaine.

Bien qu’il soit plus petit que d’autres SUV compacts populaires, tels que Honda HR-V, Hyundai Creta et Nissan Kicks, le Renault Kiger fait ses débuts avec de bonnes chances de venir au Brésil. L’un de ses atouts est le coffre de 405 litres, qui se rapproche des 430 litres (en moyenne) du trio évoqué plus haut. Ceci avec un empattement de 2,50 m qui équivaut à une trappe compacte.

Le design du Kiger montre l’influence du restyling de l’Indian Kwid – qui arrivera au Brésil dans la mise à jour du hayon en 2022. L’avant apporte le même motif de lignes, avec des phares diurnes à LED très fins en haut, et le principal phares ci-dessous, regroupés à côté des antibrouillards. Le style ressemble au pick-up Fiat Toro et sera dans la nouvelle Citroën.

le design donne au Kiger un aspect plus grand qu’il ne l’est vraiment sur les photos. En ce sens, la bonne hauteur de 1,60 m, ainsi que la largeur de 1,75 m, contribuent à cette sensation. De même, les différents plis et protubérances, notamment sur les côtés, renforcent la musculature du SUV.

À l’arrière, il y a moins d’influence du restylage du Kwid. Les lanternes sont en position surélevée, ce qui contribue donc à augmenter la taille utilitaire. Cependant, l’ensemble optique est plus sophistiqué et présente des contours LED modernes. Le style ressemble ainsi à celui du SUV compact Captur, avec des phares en forme de «C» symétriquement opposés.

Le Kiger sera un peu plus cher que son cousin-frère Nissan Magnite. La marque japonaise SUV utilise également la plateforme CMF-A + et devrait remplacer la March au Brésil. De cette façon, la Renault sera positionnée au-dessus de la Nissan, avec quelque chose de plus pour cela, qui peut déjà être vu dans sa cabine la plus soignée.