WandaVision Episode 4 Extended Clip attire plus de personnages MCU dans le monde de Wanda

Marvel Studios a publié un clip prolongé pour promouvoir le nouvel épisode de demain de WandaVision. Il semble que nous serons transportés hors de l’étrangeté de la sitcom que nous avons vue jusqu’à présent et poussés directement dans l’univers cinématographique Marvel. Teyonah Parris était auparavant considérée comme Geraldine, qui est devenue rapidement amie avec Wanda Maximoff avant d’être expulsée de la réalité actuelle. Parris est de retour dans le nouveau clip, mais comme sa véritable identité: le capitaine Monica Rambeau.

En plus de voir le capitaine Monica Rambeau, enquêter sur l’étrange champ d’énergie avec elle est Jimmy Woo de Randall Park, qui a été introduit pour la première fois dans le L’homme fourmi la franchise. L’ancien agent du SHIELD est la voix que nous avons entendu appeler le nom de Wanda dans le précédent WandaVision épisodes. Darcy Lewis de Kat Dennings, qui a été vu pour la dernière fois Thor: Le Monde des Ténèbres, est également présente dans les nouvelles images, même si on ne sait pas quel sera son rôle une fois que tout sera dit et fait.

En plus du retour de Darcy Lewis et Jimmy Woo, le WandaVision clip tease que certaines des personnes prises dans la réalité de Wanda peuvent toutes travailler pour la mystérieuse SWORD ou pour autre chose. Un rapide aperçu d’un tableau d’affichage montre les personnages, ainsi que les fichiers du logo SWORD et leurs vraies cartes d’identité. Le vrai nom de M. Hart est Todd Davis et le vrai nom de Norm est Abilash Tandon, comme on le voit dans le clip, avec les fichiers intitulés «Occurrence # 1», «Occurrence # 2» et «Notes». Il convient également de noter que tous les personnages ont des identifiants du New Jersey, à l’exception d’Agnès de Kathryn Hahn.

Marvel Studios ‘ WandaVision est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision – deux êtres super puissants vivant une vie de banlieue idéalisée – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. Jusqu’à présent, nous avons seulement été taquinés sur quelque chose qui n’allait pas, mais il semble que le quatrième épisode nous fournira des informations indispensables sur ce qui se passe exactement. Quant à savoir comment cela va se dérouler, cela n’est pas clair, mais il semble que le capitaine Monica Rambeau et Jimmy Woo découvrent pour la première fois cette nouvelle réalité, ce qui signifie que l’épisode 4 pourrait être un flash-back pour mettre les fans de MCU au courant de ce qui se passe dans le monde réel, en dehors de Westview.

WandaVision est la première série Marvel Studios créée exclusivement pour Disney + et met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff, Paul Bettany comme Vision, Kathryn Hahn comme Agnes et Teyonah Parris comme Monica Rambeau, qui a été présentée au public dans Capitaine Marvel. Kat Dennings reprendra son rôle de Darcy et Randall Park reprendra son rôle de Jimmy Woo. La série est dirigée par Matt Shakman avec Jac Schaeffer comme scénariste en chef. Vous pouvez consulter le clip étendu ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Marvel Entertainment.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming