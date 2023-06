Netflix révèle un premier aperçu de Rebel Moon de Zack Snyder

Lune rebelle, un prochain film d’aventure de science-fiction réalisé par le célèbre réalisateur Zack Snyder, emmène le public dans un voyage vers une colonie lointaine située aux confins de la galaxie. Ce règlement pacifique se retrouve sous la menace imminente de Balisariu, un régent commandant de formidables armées. Dans une tentative désespérée de défendre leur existence, la colonie mobilise son guerrier de confiance, Kora, dans le but de rechercher des alliés sur diverses planètes et de se rallier contre les forces du régent. Le premier regard du film, dévoilé par Netflix et Vanity Fair, offre un aperçu des visuels à couper le souffle et d’un éventail de personnages captivants. Découvrez-les ci-dessous.

Avec Lune rebelleSnyder se lance dans une exploration de sa propre vision imaginative de la bien-aimée Guerres des étoiles la franchise. Le film possède une gamme impressionnante de talents, avec Sofia Boutella à la tête du casting en tant que Kora. Elle est accompagnée d’acteurs acclamés, dont Charlie Hunnam, Ray Fisher, Djimon Hounsou, Jena Malone, Corey Stoll, Ed Skrein, Cleopatra Coleman, Fra Fee, Cary Elwes, Stuart Martin, Alfonso Herrera, Michiel Huisman, Doona Bae et Anthony Hopkins. Rebel Moon s’inspire du cinéaste légendaire Akira Kurosawa et de son chef-d’œuvre, Sept Samouraïs. L’admiration de Snyder pour le travail de Kurosawa est évidente, suggérant que Lune rebelle plongera profondément dans le développement du personnage et la narration.

Rebel Moon sera divisé en deux parties

Netflix

Snyder croit fermement que la construction de ses mondes fantastiques à l’aide d’éléments tangibles améliore le sentiment d’immersion. Plutôt que d’approcher Lune rebelle en tant qu’opéra spatial traditionnel, il a opté pour une lentille plus intime, visant à ancrer les éléments de science-fiction dans une réalité palpable. Son intention était de fournir aux téléspectateurs une expérience organique, une expérience qui intègre de manière transparente les vaisseaux spatiaux et les planètes particulières dans le tissu de leur voyage. Dans cette approche, rien n’était imposé avec force au public ou explicitement nourri à la cuillère; au lieu de cela, chaque rencontre a été soigneusement conçue pour assurer une rencontre naturelle et immersive avec les aspects d’un autre monde de l’univers du film.

« Je suis un gourmand de punition. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours un film d’ensemble. J’ai hâte de ne pas faire ça. Mais en attendant, bien sûr… J’adore ça. Ce film, c’était moi qui y allais, « Bien sûr, c’est un opéra spatial, mais ne l’appréhendons pas de cette façon. Regardons-le d’une manière plus intime, afin que les éléments de science-fiction se sentent plus ancrés. » Nous ne disons pas toujours : « Regardez la taille de nos vaisseaux spatiaux ou à quel point nos planètes sont bizarres ! » Cela arrive, mais cela se produit en tant que partie organique du monde dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes là, et donc les choses que vous voyez au cours de ce voyage ne vous sont pas imposées ou ne vous sont pas données à la cuillère », a déclaré Snyder.

Ori Marmur, un producteur de Netflix qui a collaboré avec Zack Snyder sur le Armée des morts franchise, a reconnu l’immense étendue de l’univers de Snyder dans Rebel Moon. Reconnaissant la profondeur et la complexité du monde que Snyder avait conçu, Marmur a pris la décision de diviser le film en deux parties. Ce choix créatif visait à donner à Snyder l’opportunité de se plonger dans les moindres détails de sa vaste création. En divisant l’histoire, Snyder pourrait explorer davantage les arrière-plans, les motivations et les parcours des personnages, permettant une expérience de narration plus immersive et complète.

Lune rebelle La première partie devrait être diffusée sur Netflix le 22 décembre.