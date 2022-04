Le meilleur film de Tom Holland que vous n’avez jamais vu a cinq ans

Il y a cinq ans, Tom Holland a joué aux côtés de Charlie Hunnam et Robert Pattinson dans une aventure épique que vous n’avez probablement jamais vue. Regardez sa bande-annonce ci-dessous :

La Hollande est apparue pour la première fois à travers la machine hollywoodienne avec L’impossible, le drame déchirant du tsunami de JA Bayona. Trois ans plus tard, il est devenu une star pour les masses en tant que Spider-Man dans Captain America : Guerre Civile.

C’est sans doute l’un des meilleurs – sinon le meilleur – des films dans l’univers cinématographique Marvel, mais ce n’est même pas le plus grand film dans lequel il est apparu cette année-là : cet honneur revient à La cité perdue de Z.

Tom Holland et Robert Pattinson dans La cité perdue de Z. Crédit : StudioCanal

En 1925, l’explorateur britannique Percy Fawcett a disparu à la recherche d’une ancienne cité perdue nichée dans l’Amazonie, emmenant avec lui son fils Jack et Raleigh Rimell.

Les responsables aux lèvres supérieures rigides ont estimé que le voyage de Fawcett était une perte de temps, considérant les populations indigènes comme des sauvages. Cependant, les médias de l’époque pensaient que c’était extraordinaire; Le Los Angeles Times l’a décrit comme « l’aventure la plus dangereuse et certainement la plus spectaculaire du genre jamais entreprise ».

Il est encore surnommé « le plus grand mystère d’exploration du 20e siècle » aujourd’hui (Fawcett serait l’une des inspirations d’Indiana Jones), et James Gray lui a donné le traitement cinématographique définitif.

Il met en vedette Hunnam dans le rôle de Fawcett, Holland dans Jack et Pattinson dans Rimell, relatant leur périlleux voyage à travers la jungle et les obstacles qu’ils ont dû surmonter, à la fois sur le front intérieur et dans l’inconnu.

Robert Pattinson et Charlie Hunnam dans La Cité perdue de Z. Crédit : StudioCanal

Il convient de le noter d’emblée : il ne s’agit pas d’un blockbuster déchirant et fanfaron dans la veine de Steven Spielberg. La cité perdue de Z est une épopée majestueuse et lente qui ne s’intéresse pas aux sensations fortes que vous trouverez dans cette semaine La cité perdue.

Pour cette raison, ce n’était pas surprenant quand il a bombardé : sur un budget de 30 millions de dollars, il a rapporté moins de 20 millions de dollars dans le monde.

Il a trouvé un public critique, avec une note confortable de 86% sur Rotten Tomatoes. Le public de tous les jours n’a pas été aussi ému, avec un score de 56 %.

Robbie Collin de The Telegraph l’a décrit comme un » classique instantané » à sa sortie, écrivant: « Un film aussi transportant, profond et stupéfiant dans sa puissance émotionnelle que tout ce que j’ai vu au cinéma depuis des années. »

Joshua Rothkopf de Time Out a également écrit: « La grandeur de ce film est hors des charts. Pour un certain type de fan de films de la vieille école, quelqu’un qui croit aux proportions classiques et galbées et à un fil épique raconté au fil du temps, ce sera le révélation de l’année. »