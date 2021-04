May PS Plus Game Wreckfest obtient la bande-annonce des fonctionnalités PS5

Si vous avez hâte de jouer à Wreckfest lorsqu’il sortira sur PlayStation Plus le 4 mai, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à la bande-annonce des fonctionnalités de nouvelle génération du jeu. Pour ceux qui ne le savent pas, Wreckfest est sorti à l’origine sur PS4 en 2019. La prochaine version PS5 a les cloches et les sifflets habituels, comme des performances de 60 images par seconde, des visuels améliorés et des temps de chargement rapides.

Fait intéressant, Wreckfest est toujours sur le point de sortir sur PS5 le 1er juin, ce qui signifie que les abonnés PS Plus l’obtiennent presque un mois plus tôt. De plus, si vous ne le récupérez pas via PS Plus, la mise à niveau à partir de la version PS4 vous coûtera 9,99 € / 8,99 €. Un peu bizarre, ça.

Êtes-vous prêt pour Wreckfest? Twist un peu de métal dans la section commentaires ci-dessous.