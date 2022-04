Google Maps ne fonctionne pas : vous pouvez le faire

Vous êtes en déplacement et Google Maps ne fonctionne pas ? Il peut y avoir diverses raisons à cela. Nous vous dirons ce que vous pouvez essayer de faire fonctionner à nouveau l’application – et, espérons-le, ne soyez pas trop tard pour atteindre votre objectif.

C’est ennuyeux lorsque Google Maps plante soudainement, n’affiche plus les itinéraires ou est mis à jour. Mais toujours aucune raison de désespérer ou de dégoter le bon vieil atlas routier. Peut-être s’agit-il simplement d’une connexion Internet mauvaise ou interrompue, d’une mise à jour d’application en attente ou de paramètres incorrects. Vous trouverez ici des solutions et des conseils pour les problèmes Google Maps les plus courants.

Google Maps ne fonctionne pas ? Vérifier la connexion Internet

Google Maps nécessite une connexion Internet pour fonctionner correctement et mettre à jour les itinéraires. L’application utilise donc les données mobiles en déplacement pour maintenir à jour les informations sur votre itinéraire. Assurez-vous donc que votre téléphone portable dispose d’une connexion Internet – cela peut être vu dans la barre d’état en haut de l’écran. Vous devez également autoriser l’application à utiliser les données mobiles dans les paramètres. Si vous ne le souhaitez pas, ou si vous conduisez dans une zone où la couverture Internet est faible, il est judicieux de télécharger au préalable les cartes requises via le WiFi. Avec les cartes hors ligne, vous pouvez également naviguer sans connexion Internet.

Activer l’accès à la localisation pour Google Maps



Dans les paramètres de l’application, vous pouvez déterminer quand Google Maps obtient l’accès à la localisation.



Tout comme une connexion Internet, Google Maps a besoin d’accéder à votre position afin de vous guider de manière fiable de A à B. Assurez-vous donc que le GPS est activé sur votre téléphone et que l’application a accès à votre position. Vous pouvez vérifier cela sur votre téléphone Android dans les paramètres sous « Applications > Toutes les applications > Cartes > Autorisations ». Ici, l’accès à la localisation doit être autorisé soit toujours, soit au moins lors de l’utilisation de l’application. Si vous le souhaitez, vous pouvez également être invité à chaque démarrage de l’application si vous autorisez l’accès à l’emplacement de l’application.

Améliorer la précision de la localisation pour la navigation



Vous devez activer ce curseur pour que Google Maps puisse naviguer aussi précisément que possible.



Vous devez également améliorer la précision de la localisation afin que Google Maps fonctionne correctement. Vous pouvez le faire sous « Paramètres > Localisation > Services de localisation > Précision de la localisation Google > Améliorer la précision de la localisation » à l’aide du curseur. Si cette fonction est activée, Google utilise des sources telles que les WLAN, les réseaux mobiles et les capteurs en plus du récepteur GPS du téléphone portable pour déterminer votre position. C’est beaucoup plus précis que d’utiliser le GPS seul.

Calibrer la boussole dans Google Maps



Lors de l’étalonnage de la boussole, Google Maps recherche des éléments à proximité qu’il reconnaît.



Si vous continuez à avoir des problèmes avec l’affichage exact de votre emplacement, il peut être utile de recalibrer la boussole dans l’application. Pour ce faire, appuyez sur le point dans Google Maps qui marque votre position. Sélectionnez ensuite « Calibrer » ci-dessous et suivez les instructions à l’écran. Google Maps a besoin d’accéder à l’appareil photo et analyse votre environnement à la recherche de caractéristiques distinctives.

Consultez le Play Store pour les mises à jour d’applications disponibles

Comme Google travaille constamment à l’amélioration de ses services, des mises à jour des cartes sont fournies de temps à autre. Si Google Maps ne fonctionne pas, vous pouvez vérifier si vous utilisez vraiment la dernière version. Il est possible que les problèmes puissent déjà être résolus avec cela. Accédez au Google Play Store et recherchez « Maps ». Si vous voyez « Ouvrir » à côté du résultat de la recherche, Maps est déjà à jour. Cependant, s’il indique « Mettre à jour », vous devez télécharger et installer la mise à jour disponible.

Vider le cache et effacer les données



Un cache plein peut entraîner des problèmes de performances.



Comme pour toutes les applications, l’utilisation de Google Maps génère également des données temporaires qui s’accumulent au fil du temps. Après un certain temps, cela peut entraîner des temps de chargement plus longs ou des pertes de performances. Pour vider le cache de l’application, accédez aux paramètres Android et accédez à « Applications > Toutes les applications > Cartes > Stockage et cache ». Là, vous avez la possibilité de supprimer le contenu de la mémoire et de vider le cache.

Utilisez Google Maps Go comme alternative simple



Google Maps Go est une alternative économe en ressources à Google Maps.



Si Google Maps ne fonctionne pas correctement car votre smartphone souffre de problèmes de performances, la version allégée de l’application peut être une alternative. La version techniquement allégée de l’application de navigation nécessite moins de ressources et fonctionne également sur des smartphones plus anciens ou moins puissants. Et ne vous inquiétez pas, l’opération fonctionne de la même manière que dans la version originale.

