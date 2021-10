« Infiel » : 5 choses qui vont se passer ce dimanche dans le feuilleton turc

« Infidèle» (« Sadakatsiz » dans sa langue d’origine) a réussi à gagner le cœur des téléspectateurs espagnols, qui ont fait de cette production turque l’un de leurs feuilletons préférés. La réalisation est délivrée par Antenne 3 à partir de 22h00 en Espagne. Cette fois, nous vous racontons 5 choses qui vont se passer ce dimanche dans un nouveau chapitre du drame turc.

Le spectacle avec Caner Cindoruk et Cansu Dere est un drame psychologique qui traite principalement de l’infidélité d’un mariage et est assaisonné d’une romance quelque peu morbide.

Intitulé à l’origine « Sadakatsiz», La telenovela a fait ses débuts en octobre 2020 en Turquie et est arrivée en Espagne près d’un an plus tard, en septembre 2021, avec une audience moyenne de 2,3 millions de téléspectateurs, ce qui en fait l’une des meilleures premières étrangères depuis 2020.

La série met en vedette les célèbres acteurs turcs Caner Cindoruk et Cansu Dere, qui jouent respectivement Volkan et Asya

5 CHOSES QUI ARRIVERONT CE DIMANCHE DANS « INFIEL »

1. MERT DIVULGUE TOUTES LES INFORMATIONS FINANCIERES DE VOLKAN

Asya continue son chantage et Mert n’a d’autre choix que de révéler toutes les informations financières de Volkan. Mais, non seulement il ose commettre cette trahison, mais il craint également que Bahar découvre toute la vérité. En plus, il y a son envie de gagner des points avec elle, car le médecin l’attire physiquement. « Je dois vous dire quelque chose de très important que j’ai découvert. Haluk est le nouveau partenaire de votre mari « . Le médecin apprécie l’information selon laquelle, pour rendre la pareille, ils se retrouveront le soir même à l’hôtel où ils se trouvaient la dernière fois.

2. ASYA PRÉSENTE DANS LA MAISON DU GÜCLÜ

Asya se présente à la maison Guclü avec son mari. « Nous sommes venus dîner avec vous »Elle s’exprime avec un sourire jusqu’aux oreilles, voyant au passage comment son mari la regarde perplexe. La bombe viendra plus tard, lorsque la femme est pleine de courage et avoue que Volkan et Derin sont amants, et qu’il l’a également mise enceinte.

3. L’INFIDÉLITÉ DE VOLKAN EST DÉCOUVERT

Le père de Derin se leva et secoua vigoureusement sa fille, se demandant si elle avait couché avec un homme marié : « Tu es une perte », crie. Immédiatement après, Volkan n’a eu d’autre choix que de suivre sa femme et de la réprimander pour le terrible spectacle qu’elle vient de monter. « Depuis quand saviez-vous que je vous trompais ? Si tu savais que j’étais infidèle, tu aurais dû me dire « , s’interroge-t-il. Finalement, il se rendit chez Derin et y passa la matinée.

Le lendemain, Volkan, avec Derin, reçoit entre ses mains la demande de divorce que lui avait envoyée sa femme morte. « Il veut tout garder, avec la maison, avec l’argent et aussi avec mon fils », le caractère adultère exprimé désespérément.

4. MERT TOMBE DANS LE PIÈGE D’ASYA ET BAHAR LE DÉCOUVRE

Mert, comme il en avait convenu avec Asya, arriva à l’hôtel, mais sa surprise fut grande lorsqu’il aperçut Bahar. « Elle m’a dit que tu étais allé te coucher et que si je ne la croyais pas, viens ici aujourd’hui, car dans cette pièce je te trouverais. Vous êtes un cochon « , entend-on dire la jeune fille, qui précise qu’après cela elle ne sait pas si elle pourra lui pardonner.

5. NIL CONFÈRE À SELUK QU’ILS NE SERONT PAS PARENTS

À la fin du chapitre, vous pouvez voir comment Nil finit par avouer à Seluk qu’ils ne seront pas parents : « Je devais le dire pour gagner la confiance de Derin. ». Celui-ci, totalement déçu, met fin à la relation et quitte la maison. « Tu as ruiné ma vie ».