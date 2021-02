Noms ou numéros? Quelle est la meilleure façon d’identifier un modèle?

S’il y a quelque chose qui ne fait pas consensus dans l’industrie automobile, c’est la meilleure façon de désigner les modèles. Certaines marques n’utilisent que des chiffres, d’autres utilisent des solutions alphanumériques (combinaison de chiffres et de lettres) et il y a aussi celles qui n’utilisent que des noms.

Mais après tout, laquelle de ces solutions est la plus efficace pour garantir que la désignation du modèle reste dans la mémoire collective? C’est précisément à cette question que l’étude menée par une société appelée Vanarama a tenté de répondre.

Après avoir interrogé 500 Britanniques sur 253 modèles de 45 marques, l’étude a conclu que les noms durent plus longtemps dans la mémoire collective que les solutions alphanumériques, un bon exemple trouvé chez Ferrari, où des modèles comme l’Enzo ou la Californie sont plus faciles à retenir que les 812 ou 488.

En plus de cette «découverte», l’étude s’est également consacrée à comprendre quels modèles sont plus facilement identifiables par le public britannique dans les différents segments et aussi l’origine des noms attribués aux voitures, un domaine où l’utilisation du nom des localités se démarque, car il a beaucoup pour SEAT.



Vanarama



Source: Vanarama.