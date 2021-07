Le Univers cinématographique Marvel C’est l’un des événements de divertissement les plus importants de ces derniers temps et cela se reflète dans les millions d’adeptes qu’ils ont recueillis au cours des différentes phases. Ils transitent actuellement par le numéro 4 avec des séries télévisées telles que la récente Loki, que l’on peut voir sur le service de streaming Disney +, tout comme le dernier film, Veuve noire.

Après le lancement de Avengers : Fin de partie en 2019 La franchise a fait ses adieux à ses deux plus grandes stars : Robert Downey Jr. (Iron Man) et Chris Evans (Capitaine Amérique). Qui a suivi les mêmes étapes était Scarlett Johansson, au moins pendant un certain temps, après le film solo de Natasha Romanoff. De nombreux visages ont traversé la saga et sont déjà liés d’une manière unique, mais certains d’entre eux ont partagé des caméras en dehors du MCU. Revoyez qui ils sont et où ils étaient !

+ Acteurs Marvel qui ont travaillé ensemble en dehors du MCU

– CHRIS EVANS ET SCARLETT JOHANSSON

Ils forment l’une des amitiés les plus mignonnes de Marvel, quelque chose qui a commencé bien avant qu’ils n’enfilent leurs tenues emblématiques. Le Perfect Score de 2004 les a trouvés ensemble pour la première fois et ils ont répété le même projet en 2017, avec Diary of a Nanny.

– ROBERT DOWNEY JR., MARK RUFFALO ET JAKE GYLLENHAAL

Zodiac est l’un des meilleurs films de David Fincher et c’est là que Ruffalo et Downey Jr. ont donné vie au détective Dave Toschi et au journaliste Paul Avery. Dans le cas de Gyllenhaal, il joue le caricaturiste du San Francisco Chronicle et c’est lui qui se lance dans la plupart des enquêtes.

– CHRIS HEMSWORTH, ZOE SALDANA, BENEDICT CUMBERBATCH, KARL URBAN ET IDRIS ALBA

La saga Star Trek mettait en vedette Gamora, Thor, Doctor Strange, Heimdall et Skurge parmi ses longs métrages. Bien que seuls certains d’entre eux partagent un écran, il s’agit d’un cas dans lequel plusieurs acteurs font partie de deux grandes franchises de films.

– CHRIS EVANS ET BRIE LARSON

En 2010, ils ont tous deux eu de nombreuses scènes dans Scott Pilgrim vs. the World, réalisé par le grand Edgar Wright. Là, Evans joue Lee, l’un des ennemis, tandis que Larson est Envi, l’ex-petite amie du protagoniste.

– ELIZABETH OLSEN, JOSH BROLIN, POM KLEMENTIEFF ET SAMUEL L. JACKSON

Oldboy, le remake du film sud-coréen, a réuni pour la première fois Thanos, Scarlet Witch, Mantis et Nick Fury en 2013 pour ce projet de Spike Lee. Bien sûr, il a fallu longtemps avant que ses super-héros ne se rencontrent dans des adaptations de bandes dessinées.

-SCARLETT JOHANSSON, ROBERT DOWNEY JR. ET JON FAVREAU

Au milieu du MCU, Jon Favreau a usé de ses autorisations et a emmené Scarlett et Robert sur un projet très personnel : 2014’s Chef, une comédie romantique qui tourne autour d’un cuisinier qui ouvre un food truck, où il retrouve ses racines et sa passion.

– TOM HOLLAND ET CHRIS HEMSWORTH

Comme on le sait, Holland a commencé à être Spider-Man en 2016 pour Captain America : Civil War, mais c’était un an avant qu’il partageait déjà des scènes avec un Avenger. Il a coïncidé avec Hemsworth dans Au cœur de la mer, qui est disponible dès maintenant pour regarder sur Netflix.

– TOM HIDDLESTON ET ELIZABETH OLSEN

Hank Williams, a voice adrift (2016) était un projet qui réunissait Hiddleson et Olsen, pour raconter la vie de la figure mythique de la musique country. Apparemment, tout n’était pas avec ce que nous avons vu, car ici ont commencé les rumeurs d’une prétendue romance qu’elles n’ont jamais confirmées.

– SAMUEL L. JACKSON, TOM HIDDLESTON ET BRIE LARSON

Les interprètes se sont vus pour la première fois dans Kong : Skull Island, le deuxième film du Monsterverse qui a culminé cette année avec Godzilla vs. Kong, où ils ne sont pas revenus pour leurs personnages respectifs.

– CHRIS HEMSWORTH ET TESSA THOMPSON

Les acteurs qui faisaient partie de Thor : Ragnarok (2017), réalisé par Taika Waititi, se sont également rencontrés dans Men in Black : International en 2019. Bien que les critiques ne les aient pas accompagnés, il ne fait aucun doute à quel point ils s’entendent bien et c’est pourquoi ils travailleront à nouveau ensemble dans le MCU, elle en tant que Valkyrie et lui en tant que dieu du tonnerre.