Le mandalorien vient de révéler l’un de ses secrets les mieux gardés

Attention! SPOILERS attendez tous ceux qui poursuivent la lecture. Le mandalorien la saison 2 a finalement révélé une partie de l’histoire de l’enfant et son vrai nom. Guerres des étoiles les fans savaient qu’Ahsoka Tano allait faire une apparition dans la série à succès Disney +. Cependant, la plupart des fans ne savaient pas que nous allions obtenir autant d’informations sur l’enfant, alias Baby Yoda, lors d’une réunion avec Tano, qui est joué par Rosario Dawson. Il y a SPOILERS pour Le mandalorien saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Dave Filoni a réalisé le chapitre 13 de Le mandalorien, qui est également intitulé, The Jedi. Après l’excitation de voir Tano en live-action, Guerres des étoiles les fans ont porté leur attention sur ce qu’elle savait de l’enfant. En fin de compte, elle et l’enfant trouvé ont pu se comprendre grâce à une connexion dans la Force. Pendant qu’ils communiquent, nous apprenons que l’enfant s’est entraîné dans un temple Jedi situé sur Coruscant, et a été formé par «de nombreux maîtres Jedi», bien que Tano n’ait pas révélé qui enseignait à l’enfant.

Ahsoka Tano poursuit en révélant que le vrai nom de l’enfant est en fait Grogu. Les noms Child et Baby Yoda sont désormais obsolètes après un an de spéculation. Après avoir révélé le nom, Tano continue en disant que Grogu était caché dans le temple Jedi à la fin de la guerre des clones, c’est à ce moment que le pouvoir de l’Empire a commencé à se répandre et à évoluer. À un moment donné, Grogu a été récupéré au Temple, bien que l’on ne sache pas qui l’a fait, car sa mémoire devient « floue ». Il semble y avoir une certaine obscurité à l’intérieur de Grogu qui pourrait être potentiellement dangereuse en cours de route. Tano mentionne même Yoda dans l’épisode, notant qu’elle en a connu une autre de l’espèce de Grogu.

Quant à la formation de Grogu, Ahsoka Tano déclare qu’elle ne peut pas l’amener plus loin, en raison de son attachement à Din Djarin, que Grogu considère comme une famille. Il y aurait trop de peurs de Grogu, et Tano ne sait que trop bien ce qui se passe lorsque le doute et la peur brouillent le jugement pendant l’entraînement des Jedi. Alors, Tano partira seule, à la recherche d’un autre favori des fans Guerres des étoiles personnage, qui peut très bien apparaître dans Le mandalorien, ou une série dérivée mettant en vedette Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano. Lucasfilm peut bifurquer et créer un certain nombre de spin-offs à partir de l’univers Mando.

Pour l’instant, Grogu restera avec Mando alors qu’ils se dirigent vers Tython, qui a été introduit pour la première fois dans le roman de 2007 Darth Bane: Rule of Two. Là, Mando devra amener Grogu dans un temple Jedi et le placer au sommet d’une montagne, où il est possible que l’enfant trouvé puisse faire son propre choix, ce qui pourrait alerter les Jedi à proximité. Indépendamment de ce qui se passe, Le mandalorien La saison 2 vient de prendre les choses d’un cran et il y aura beaucoup de questions de la part des fans dans les prochaines semaines. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Disney + pour diffuser les derniers épisodes de Le mandalorien.

