Kingdom Hearts: Tetsuya Nomura partage un nouvel art Sora

Le créateur de la saga du jeu vidéo »Coeurs du Royaume », la célébration du 20e anniversaire de la franchise commence. Tetsuya Nomura, vient de dévoiler un nouvel art officiel sur le compte Twitter »Kingdom Hearts ». Les nouvelles images montrent différents croquis détaillés des personnages emblématiques du jeu. Parmi les visages visibles, les fans reconnaîtront plusieurs versions du protagoniste Sora et du méchant Xehanort. Bien qu’il s’agisse toujours d’un travail en cours, Nomura note qu’il espère que l’illustration sera terminée au moment de la célébration du 20e anniversaire du jeu le 10 avril. Ces images ne seront qu’une partie des différentes célébrations que »Kindgdom Hearts » prépare pour ses fans pour célébrer son 20e anniversaire dans les mois à venir.

se déroule dans le stade Shibuya Hikarie, les joueurs peuvent s’attendre à un mini-concert dédié aux morceaux de musique les plus emblématiques de la franchise. Cela sera suivi d’un panel spécial composé des développeurs du jeu et des acteurs de la voix qui répondront aux questions des fans. Les participants pourront également voir une exposition « Kingdom Hearts » qui présentera des illustrations uniques basées sur la franchise bien-aimée. Une vidéo de l’événement sera mise à la disposition de tous les fans qui ne peuvent pas se rendre à Tokyo pour assister aux célébrations.

Cela pourrait aussi vous intéresser : One Piece Film : Red révèle le nouveau personnage d’anime

は は ありがとうござい 事 申し訳ない 申し訳ない 申し訳ない ませ ませ ませ ませ 申し訳ない 用意 ませ 用意 用意 ませ ませ ませ ませ 用意 ませ ませ ませ ませ ませ 用意 ませ ませありませも昨日から描き始めイベイベ絵もも昨日から描き始めイベイベトに間に合うかドキドキです.引き続きよろしくお願いします@野村#_KH #KH20th pic.twitter.com/H0s4Pox1TG – キ ン グ ダ ム ハ ー ツ (@_KINGDOMHEARTS)

27 mars 2022





L’art de Nomura n’est pas la première illustration à être révélée dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de Kingdom Hearts. Auparavant, le développeur Square Enix a publié une image où l’on peut voir Sora dans une affiche emblématique du jeu »Final Fantasy 7 ». L’image montre le maître de la keyblade posant devant la tour de l’horloge de Scala ad Caelum, d’une manière qui rappelle le personnage principal du jeu, Cloud Strife.

Initialement sorti en 2002, »Kingdom Hearts » est un jeu de rôle d’action conçu et édité par Square Enix. En plus de présenter une distribution originale de personnages, le jeu a également servi de croisement ambitieux entre plusieurs Disney et divers titres de Final Fantasy. Les joueurs entrent dans le rôle de Sora alors qu’il s’associe à Donald Duck et Goofy pour sceller une armée sombre connue sous le nom de Heartless.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Elden Ring : 5 jeux à essayer une fois terminé







»Kingdom Hearts » est disponible sur presque toutes les principales consoles, y compris Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.