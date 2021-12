Le K-Drama le plus réussi et le plus populaire de Netflix en 2021

Depuis quelques années, le service de streaming Netflix a choisi d’étendre la production de son contenu dans différentes langues et l’un des pays les plus prospères est la Corée du Sud. Cette nation asiatique se caractérise par l’exposition de sa culture dans divers domaines, comme avec bts en musique, mais aussi les séries télévisées sont devenues une véritable rage. Quel a été le drame K le plus populaire de 2021 ?

Les productions coréennes sur la plateforme ont gagné du terrain cette année, comme sur la plateforme L’amour est comme Chachachá. Ce programme avec une note de 9,1/10 sur IMDb faisait partie du Top 10 d’audience mondiale durant le mois d’août et le phénomène a rapidement atteint l’Amérique latine. Cependant, Il y a une autre émission qui a donné beaucoup plus à dire et c’est alarme d’amour.

Le 12 mars, la deuxième saison de K-Drama a été officiellement diffusée en streaming et est rapidement entré dans le Top 10 hebdomadaire pour être un favori des abonnés. Bien que certains fans aient été mécontents des nouveaux épisodes, déclarant qu’ils n’auraient jamais dû exister, une enquête auprès de Divulgacher avec 3700 votants montre clairement que 90% veulent en voir plus.

L’intrigue se concentre sur une application mobile appelée Joalarm, qui a le mécanisme particulier que si une personne se trouve à dix mètres et vous aime, une alarme se met à sonner. Pour le deuxième lot de chapitres, nous avons vu Jojo hésitant entre son premier amour, Soleil-oh, et ton ami, Hye-jeune, générant un triangle amoureux qui l’empêche de savoir qui est son véritable correspondant.

Il est clair que la plupart veulent voir une troisième saison, mais jusqu’à présent Netflix n’a jamais annoncé de renouvellement pour plus d’épisodes ni d’annulation. La vérité est qu’il a une fin concluante et le webtoon Chon Kye-young, sur lequel il est basé, n’a plus de matériel à adapter et c’est pourquoi on pense que alarme d’amour ne reviendra pas avec un nouveau versement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂