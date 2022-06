La chaîne de télévision Transformers est prête à être déployée sur Pluto TV

Autobots, transformez-vous et déployez-vous ! Transformateurs arrive sur la plateforme de streaming gratuite Pluto TV. Le service de streaming gratuit devrait lancer Transformers TV dans son large éventail de programmes à partir du 13 juin. Transformateurs est déjà diffusée sur Pluto TV via quelques-unes de ses autres chaînes, mais Transformateurs les super-fans se réjouiront car cette chaîne apportera le meilleur de la série toute la journée, tous les jours. Transformers Prime, Robots déguisés, La trilogie Unicronet de bien d’autres.

Dans un communiqué de presse, Pluto TV a expliqué le programme en disant ceci : « Bienvenue dans le monde de Transformers TV, un monde où tout est… plus qu’il n’y paraît. Un univers où se cachent des robots déguisés et sensibles qui changent de forme. à la vue de tous, et bataille avec l’avenir de leur monde – et le nôtre – en jeu. Transformers TV comprendra des séries telles que Transformateurs : Cyberverse, Prime des transformeurs, Transformers : des robots déguisés et bien d’autres toute la journée, tous les jours. »

Transformers TV sera sans aucun doute l’une des chaînes les plus populaires du streamer lors de sa mise en ligne officielle. Le service de streaming, dans lequel plus de contenu est déverrouillable si vous entrez des informations sur vous-même, héberge déjà des dizaines d’émissions de télévision populaires diffusées sur leurs propres chaînes. Star Trek, Survivor, CSI, NFL, Degrassi, Hell’s Kitchen, Doctor Who, et bien sûr, le préféré de tous : Mystery Science Theatre 3000.

Les transformateurs restent très populaires auprès des fans

Le déménagement n’est pas une surprise quand on regarde ce qu’une propriété comme Transformers apporte à la table. C’est l’une des marques les plus rentables d’Hollywood dans tous les médias. De plus, des campagnes publicitaires pour la nouvelle émission de Nickelodeon, Transformateurs Earthspark va monter en puissance pendant que le nouveau Héritageet Transformateurs 1986 Série Studio les offres de jouets vont bon train.

Sans oublier le nouveau film Transformers : le soulèvement des bêtes a été repoussé à 2023. Des campagnes médiatiques pour ce projet commenceront bientôt pour lier le tout. La suite tant attendue de Bourdon a été déplacé à la place de 2023 l’année dernière dans le cadre d’un remaniement massif de projets de films. Comme s’il en fallait plus ? IDW, l’auteur de bandes dessinées de la propriété, a lancé ses dernières séries et mini-séries avant de perdre les droits de publication à la fin de cette année. Transformers : Last Bot Standing, Transformers : Wars End, et Transformateurs : Verre brisé tous rejoignent les grandes lignes de Transformers et Beast Wars.

En effet, comme si la franchise ne gagnait pas déjà en puissance, l’offre Pluto TV fera certainement sa part pour aider la franchise déjà populaire. Plusieurs acteurs de la voix du passé médiatique ont continué et continuent de travailler à ce jour, certains d’entre eux près de 40 ans plus tard. Peter Cullen exprime toujours Optimus Prime, et Corey Burton, la voix de Shockwave de Generation One a récemment exprimé Cad Bane dans Disney + Le livre de Boba Fett. David Kaye, qui a exprimé Megatron dans Transformers : la guerre des bêtes est aussi toujours incroyablement populaire, comme beaucoup d’autres. Si vous êtes un fan, vous ne pouvez pas manquer le 13 juin, lorsque Pluto TV devient plus qu’il n’y paraît !

Cette nouvelle nous vient de TFW2005.