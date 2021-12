Le jour le plus douloureux d’Amybeth McNulty n’a pas été l’annulation d’Anne avec un E

Plus de deux ans se sont écoulés depuis l’annulation de Anne avec un E, mais les fans sont toujours très en colère contre cette décision. La série était l’une des plus acclamées sur Netflix où Amybeth McNulty a été le grand protagoniste. Basée sur les livres de Lucy Maud Montgomery, la bande se déroule dans la première moitié du siècle dernier et présente une intrigue controversée et passionnante, qui a attiré l’attention des utilisateurs.

Anne avec un EEn seulement trois saisons, il a abordé des problèmes tels que la discrimination, l’intimidation, le féminisme et l’exploitation des enfants dans une période si difficile. Par conséquent, lorsque Netflix et CBC l’ont annulé, la décision n’a pas été acceptée par les fans qui continuent aujourd’hui à se battre pour le renouvellement d’un trimestre. De même, qui se sentait aussi très angoissé était son protagoniste, Amybeth McNulty.

« Nous devrions tous nous demander si Anne abandonnerait si facilement, et c’est là que réside la réponse.», avait déclaré l’actrice à l’époque. Cependant, au-delà de la douleur de la perte de ce personnage Amybeth McNulty a connu une période beaucoup plus difficile. Est-ce que, d’après ce qu’il a dit sur son compte Instagram, la mère de l’interprète est décédée il y a deux semaines et elle a voulu lui dire au revoir avec un tendre message.

« Maman je t’aime. Je n’ai pas beaucoup de mots, mais je veux que le monde voie à quel point tu étais belle et à quel point je suis fière d’être ta fille. S’il te plaît repose-toi mon amour», a-t-il écrit à côté d’une galerie d’images avec sa mère. Et, après ces mots, l’artiste a reçu plusieurs messages d’amour de ses collègues et de ses fans, qui l’ont accompagnée et lui ont envoyé tout leur amour.

Bien entendu, il convient de noter que McNulty n’a pas fourni plus de détails sur la raison pour laquelle sa mère est décédée et n’en a pour l’instant pas parlé. Mais, pour soulager sa douleur, Amybeth a adopté un chaton qu’elle a nommé Kiwi et était très heureuse de son arrivée. « Rencontrez Kiwi», a-t-il écrit à côté des photos qu’il a publiées.

