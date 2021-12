Comment est la relation d’Álvaro Morte et Rosamund Pike en dehors de La roue du temps

Grâce au succès qu’il a connu dans le monde Le vol d’argent, la course de Alvaro Morte a commencé à croître plus rapidement. Votre rôle en tant que Professeur cela lui a valu l’affection des fans (il suffit de regarder son Instagram, où il compte plus de 12,2 millions de followers) et fait remarquer des productions internationales. C’est ainsi qu’il en est venu à La roue du temps, la nouvelle série de Amazon Prime Vidéo qui a créé sa première saison le 19 novembre et est constamment comparé à Game of Thrones.

Au La roue du temps, Décès a coïncidé avec le brochet de Rosamund, actrice nominée pour oscar il y a un peu plus de 5 ans pour ce qui a été fait en Fille disparue avec David Fincher. Alors que les Espagnols sont chargés de donner vie à Connexion Ablar, un personnage qui maîtrise la magie et peut extraire le Pouvoir de la Source, le Saïdin, qui dans le passé a essayé d’être reconnu comme le La renaissance du dragon. Brochet, quant à lui, est Moraine, ongle Aes Sedai qui veut tout faire pour trouver ça La renaissance du dragon et le préparer pour la bataille.

C’est la première fois que les acteurs partagent un casting, et cette production semble les avoir rapprochés. Dans le cadre de CCXP, acronyme avec lequel il est populairement connu de le Comic Con brésilien, tous deux feront partie d’un panel virtuel dans lequel ils parleront de La roue du temps, qui servira probablement à en savoir plus sur la série et aussi à découvrir comment fonctionne l’alchimie entre les deux artistes.

La personne chargée de partager la nouvelle était Alvaro Morte, qui a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de l’événement où il était également le brochet de Rosamund (qu’il a tagué dans la publication), et a laissé écrit le lien pour ceux qui voulaient voir la transmission à travers Tic. Environ 100 000 personnes ont laissé un like dans la poste espagnole, qui apprécie clairement beaucoup son travail présent, après ce qui était la fin de Le vol d’argent.

Pourquoi il n’y aura pas de spin-off de The Professor

Sergio Marquina, alias Professeur, ce sera à jamais le personnage auquel ils s’associent Décès dans sa carrer. Après cinq saisons en Le vol d’argent, sa tournée est terminée et lui et le réalisateur de la série, Jésus Colmenar, ils étaient chargés d’exclure de nouvelles apparitions du personnage. « Toute l’histoire de Marquina il a déjà été compté et il n’y a plus rien à développer « , mentionné Rucher, tandis que l’acteur a déclaré: « Je pense que lorsqu’une production prend trop de temps, on court le risque que les personnages se désintéressent ».

