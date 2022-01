Les fans célèbrent Jim Carrey pour son 60e anniversaire

Jim Carrey est une icône d’Hollywood depuis plus de trois décennies, et les fans sont venus célébrer l’anniversaire marquant de la légende de la comédie.

L’acteur et comédien très apprécié Jim Carrey a célébré son 60e anniversaire avec un message sur Twitter alors que les fans félicitaient la star pour son anniversaire marquant. La vedette canadienne qui s’est fait connaître dans des films comme Ace Ventura : détective animalier et Le masque a vu sa carrière atteindre de nombreux hauts et quelques bas au cours des trente dernières années, mais il est une fois de plus au sommet de son art alors qu’il entre dans sa sixième décennie et ne semble pas tout à fait prêt à tout abandonner pour l’instant.

De sa petite enfance passée à faire des grimaces dans le miroir à un film à Hollywood au début de la vingtaine, Jim Carrey était apparemment toujours destiné à être une star, même lorsque ses premiers actes de comédie n’ont pas exactement enflammé le monde. Après avoir échoué à de nombreuses premières auditions pour Saturday Night Live, il a réussi à rejoindre le casting d’ensemble de séries comiques En couleur vivante, et alors que le spectacle ne durerait que quatre ans, il a attiré l’attention des cinéastes qui lui ont donné son premier coup au grand moment.

En 1994, Carrey a joué le rôle principal dans Ace Ventura : détective pour animaux de compagnie, un film qui a présenté au monde le style unique de l’acteur et ses bouffonneries comiques. De là, il a plongé directement dans Le masque et Stupide et encore plus stupide, tout cela a scellé sa place à Hollywood en tant que l’un des plus grands talents de la comédie montante des années 1990. Le profil de Carrey a pris un énorme coup de pouce lorsqu’il a endossé le rôle de The Riddler dans Batman pour toujours, et quand Ace Ventura : Quand la nature appelle a été libéré pour un week-end d’ouverture record de 40 millions de dollars, il semblait qu’il ne pouvait pas faire de mal.

Après un raté avec Le gars du cable, Carrey a passé un an à se prélasser dans la gloire des éloges de la critique pour les deux rôles comiques dans des films tels que Menteur Menteur, Moi, moi-même et Irène et Bruce tout-puissant, et plus surprenant un certain nombre de rôles directs dans Le Truman Show, L’homme sur la lune et Soleil éternel de l’esprit impeccable. Pour ceux qui n’étaient pas tout à fait connectés au style de comédie de Carrey, ces rôles non comiques l’ont amené à un tout nouveau public, et avec cela, un certain nombre de nominations aux prix.





Jim Carrey a continué à être populaire même lorsque ses films n’ont pas été bien accueillis.







Carrey a vu sa carrière traverser une période difficile après son énorme succès, mais ses fans sont restés derrière lui même lorsque ses films ont été critiqués par la critique et n’ont pas exactement éclairé le box-office. Cependant, en 2018, Carrey a été choisi pour le Dr Robotnik dans une nouvelle série d’action en direct basée sur le personnage de jeu vidéo Sega. Sonic l’hérisson, un rôle qui le verrait récupérer sa couronne de comédie maniaque, et il sera de retour pour reprendre le rôle dans cette année Sonic le hérisson 2.

En tant que l’une des plus grandes stars des années 1990 et ayant réussi à continuer à travailler régulièrement pendant quatre décennies, Jim Carrey est toujours l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood alors qu’il atteint 60 ans, et comme il l’a montré, il vieillit peut-être, mais il n’a toujours pas l’intention de grandir de si tôt. Vous pouvez voir quelques-uns des nombreux souhaits d’anniversaire partagés sur les réseaux sociaux pour commémorer son anniversaire marquant.





Jim Carrey offre à un membre de l’équipage de « Sonic the Hedgehog 2 » une nouvelle voiture de 40 000 € Jim Carrey a tiré au sort une Chevy Blazer RS ​​sur le tournage de Sonic the Hedgehog 2 et un membre d’équipage chanceux a remporté la course de 40 000 €.

