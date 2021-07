Le jeu de plateforme 3D Blue Fire illumine la PS4 le 23 juillet

Non, nous n’avions pas entendu parler de Blue Fire avant que le communiqué de presse n’arrive dans notre boîte de réception. Il s’avère que le jeu est un jeu de plateforme d’action très apprécié, sorti plus tôt cette année sur PC et Switch. Le développeur Robi Studios apportera son premier titre sur PlayStation 4 très bientôt, et cela semble assez prometteur dans cette nouvelle bande-annonce.

C’est un jeu de plateforme 3D se déroulant dans le mystérieux pays de Penumbra. Pour découvrir les secrets du monde, vous devrez relever toutes sortes de défis de plate-forme difficiles, ainsi que combattre les méchants, éviter les pièges et rassembler des objets de collection. Il ne semble pas faire quelque chose de particulièrement unique, mais il semble contrôler assez étroitement, ce qui représente la moitié de la bataille gagnée en ce qui concerne ce genre de chose.

Notre site frère Nintendo Life a attribué au jeu un 8/10, le qualifiant de « surprise très agréable et agréable » avec « une excellente action de plate-forme ». Il devrait sortir sur PS4 le 23 juillet, et nous sommes intéressés à y jeter un œil. Qu’en pensez-vous? Avez-vous chaud après avoir vu Blue Fire ? Ne vous brûlez pas dans la section commentaires ci-dessous.