Riddler: Year One, la nouvelle bande dessinée DC écrite par Paul Dano

Le film »Le Batman » Il est devenu un hit après sa première début mars. avec l’adresse de Matt Reeves et l’interprétation de Robert Pattinson comme le Dark Knight, ont donné lieu à plusieurs spin-offs télévisés en développement. À présent Bandes dessinées DC vient d’annoncer qu’il y aura une nouvelle bande dessinée intitulée » Riddler: première année »qui sera écrit par paul danol’acteur qui a donné vie à » The Riddler », le méchant qui a attiré le public en tant qu’ennemi titulaire dans » The Batman ».

La série arrivera plus tard cette année en octobre et sera dessinée par un illustrateur européen Stevan Subic, qui fera ses débuts à DC avec cette bande dessinée. L’histoire du volume « explore la trame de fond de la façon dont le comptable Edward Nashton est passé de simple personne de Gotham à devenir Batman’s Nemesis, nous donnant un aperçu de ses motivations que nous avons pu voir dans le long métrage à succès. »

L’annonce était également accompagnée d’une œuvre d’art montrant les lunettes de marque de « The Riddler » du film sur un bureau jonché de documents. L’une des lentilles montre le titre « Riddler : Year One » barré sur l’un des documents. Il y a aussi la phrase « tout remettre en question » écrite sur le bureau et ce qui semble être un reçu vert avec un point d’interrogation écrit dessus.

Il sera intéressant pour vous d’en savoir plus sur l’origine de »The Riddler » car malgré le fait que »The Batman » ait une longue durée de 3 heures, le méchant n’a eu que 15 minutes d’apparition sur grand écran , de quoi nous réjouir tous de la performance de Paul Dano.

L’acteur a dit à quel point il aimait le personnage lors de toutes les conférences de presse autour de »The Batman ». Comme Dano est l’auteur de cette nouvelle histoire, ce sera comme si le méchant lui-même nous racontait son point de vue sur Gotham City. C’est une excellente nouvelle car nous pouvons comprendre que DC fait entièrement confiance à Dano, lui donnant une liberté de création qui n’avait pas été observée dans une production aussi importante que la saga Batman.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’un acteur ou un méchant écrit une bande dessinée basée sur le film dans lequel ils sont récemment apparus, car il a également été annoncé que Jim Carrey va écrire une nouvelle BD »Sonic l’hérisson »basé sur sa performance en tant que Dr Robotnik dans le film.

» The Batman » a été un énorme succès et » Riddler: Year One » est probablement la première de nombreuses bandes dessinées dérivées de l’univers du cinéma. Nous pourrons profiter de cette nouvelle bande dessinée de méchants lors de la sortie de son premier numéro en octobre 2022.