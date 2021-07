Pourquoi la scène post-crédits de Black Widow est la clé de deux séries Marvel

Si vous êtes déjà allé au cinéma ou loué Black Widow sur Disney +, vous savez que le film tant attendu de Scarlett Johansson a une scène post-générique dans la finale. Marvel a de nouveau utilisé cette ressource pour susciter des attentes quant à l’avenir de ses productions et cela n’a pas échoué : Les images étaient choquantes et laissaient beaucoup de tissu à découper dans l’avenir de la série MCU. Voici l’explication complète.

Le premier regard a touché les fans : la tombe de Natasha Romanoff remplie de fleurs et d’animaux en peluche. « Fille, sœur, Avenger », dit la pierre tombale dans le triste adieu que le personnage n’a pas pu avoir en Avengers : Fin de partie parce que son corps n’a pas pu être récupéré après son sacrifice. Sans aucun doute, le mausolée symbolique a servi à fermer le cercle de la bien-aimée Black Widow.







Il est allé au cimetière Elena Belova, qui prendra la relève après le départ de Natasha. Le caractère de Florence pug elle a été surprise à l’époque par un personnage qui figurait dans Le Faucon et Le Soldat de l’hiver : Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis Dreyfus). La comtesse lui montre une photo et lui dit que le tueur de Romanoff était Oeil de faucon, qui aura également sa propre série dans la phase 4 du MCU.

La participation d’Allegra de Fontaine est déterminante pour l’avenir de l’histoire car c’est une agente d’espionnage qui apparaît dans les comics. Elle a fait ses débuts en août 1967 dans la collection « Nick Fury, Agent of SHIELD » dans Strange Tales # 159. Elle est également surnommée Madame Hydra et porte habituellement du noir, bien que dans d’autres versions, elle ait été personnifiée plus jeune.

Allegra de Fontaine sera la clé de Marvel (Images Disney)



À la fin du Faucon et du Soldat de l’Hiver, vous avez vu comment il recrutait des super-héros pour un nouveau groupe. Déjà convaincu Jean marcheur et maintenant ça passe Elena. Bien qu’il n’ait pas donné trop d’indices sur ses intentions, ilLa théorie la plus forte à ce jour est qu’il arme les Thunderbolts.

Les Coups de foudre ils sont un groupe de bandes dessinées formé principalement par des méchants rachetés. Sa première apparition a eu lieu en 1997 et parmi ses membres est le même Yelena, Venom, Zemo, Deadpool, Punisher, Ghost Rider et Moonstone.

Vous devrez attendre la première de Hawkeye pour savoir exactement ce que fait la comtesse. La série n’a pas encore de date de sortie, mais elle est prévue pour fin 2021.