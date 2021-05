Le Grand Budapest Hotel: Wes Anderson à son meilleur

Smartbox 3 jours à Paris avec 3h initiation œnologique et dégustation de vins dans un grand hôtel Coffret cadeau Smartbox

Avis aux épicuriens ! Vous êtes conviés à 1 merveilleux séjour à Paris, sous le signe de la découverte et du plaisir. Au programme : 2 nuits dans un établissement de charme, ponctuées d'1 initiation œnologique. Monuments, musées, restaurants et lieux mythiques de la Ville Lumière vous attendent pour des moments de visite et des balades qui vous révéleront les trésors les mieux cachés de la capitale. Une escapade poétique et envoûtante prolongée par une plongée enivrante dans l’univers du vin. Grâce à Vino Cado, percez tous les secrets de ce breuvage complexe lors d’1 dégustation inoubliable de 4 vins de renom, durant 3h, dans un hôtel étoilé. Accompagnés de délicieux fromages et de charcuterie, ces grands crus charmeront votre palais et feront pétiller vos sens. Au cours de ce moment précieux, vous apprendrez à mettre des mots sur des sensations et des notions œnologiques surprenantes. Laissez-vous séduire par les divers arômes découverts lors de cette initiation tout en élégance, volupté et convivialité !