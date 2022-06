Stephen King dit qu’il n’est pas impliqué dans HBO Max Pennywise Prequel

Les fans de Stephen King se sont demandé pendant un certain temps si l’auteur reviendrait un jour dans la ville de Derry et l’entité appelée CE, mais il semble qu’ils ne devraient pas avoir beaucoup d’espoir pour un nouveau roman centré sur Pennywise, car King a révélé qu’il n’avait « pas de relation avec Pennywise maintenant ». Selon les commentaires faits par King lors d’une apparition sur Podcast The Losers Club de Bloody Disgustingil semble qu’il n’ait pas non plus d’entrée sur le Bienvenue à Derry préquelle en cours de développement pour HBO Max, mais il l’attend avec impatience en tant que fan.

Roman épique de Stephen King de 1986 CE a été initialement adapté en tant que mini-série télévisée en 1990, avec Tim Curry jouant le rôle du clown démoniaque Pennywise. Bien qu’il s’agisse toujours de l’une des adaptations les plus emblématiques de King, la version cinématographique en deux parties publiée par Warner Bros. en 2017 et 2019 a livré une version plus brutale du roman, et malgré quelques défauts, le film a été un énorme succès dans les cinémas. . Évidemment, cela signifie que Warner Bros. veut maintenant continuer l’histoire de l’informatique, et cela prendra la forme d’une série préquelle, qui est actuellement développée par Andy et Barbara Muschietti.

S’exprimant sur le podcast The Losers Club, on a demandé à King s’il avait l’intention de retourner dans le monde de l’informatique dans un futur roman et a fini par révéler qu’il n’avait aucun plan pour cela et ne faisait pas non plus partie de l’équipe travaillant sur la préquelle. . Il a dit:

« Eh bien, je n’ai plus de relation avec Pennywise maintenant, parce que je n’ai aucune intention de revenir à l’informatique… c’est entre les mains des gens qui font ça… Andy et Barbara [Muschietti] vont faire ‘Welcome to Derry’, ils en parlent de toute façon. Et ils ont une sorte de poignée de main, je pense, avec HBO Max. C’est une possibilité intéressante de le faire. Ils ont parlé d’une préquelle. Ce qui m’a paru être une bonne idée. J’aimerais voir ce que Pennywise faisait jusqu’à 27 ans avant les années 50. Ou, je suppose que ce serait les années 80, parce qu’ils ont mis à jour le [setting]. Ce serait donc, vous savez, avant la Seconde Guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Ce sera intéressant de voir ce qui se passera avec ça. »

Stephen King a construit son propre univers au cours des cinq dernières décennies

Shane Leonard/Simon & Schuster

Au fil des ans, le travail de Stephen King a été lié par un certain nombre de fils, qu’il s’agisse des lieux récurrents de la prison de Castle Rock, Derry et Shawshank, du méchant omniprésent Randall Flagg ou du Tour sombre série qui est presque un pivot entre des dizaines de romans de King, y compris CE.

En ce qui concerne Pennywise, bien qu’il n’apparaisse que dans un seul roman, la mythologie du personnage et son possible retour ont été vus dans de nombreuses autres œuvres de King, il n’est donc pas surprenant que beaucoup de gens s’attendaient à ce que King ait une sorte d’autre implication dans les trucs de cauchemars qu’est Pennywise. L’une des taquineries les plus importantes est venue dans le roman de King en 2001 Attrapeur de rêves, lorsque les personnages centraux du roman ont visité Derry et ont découvert les mots « Pennywise Lives » écrits en graffiti sur un mur. Bien que nous obtenions maintenant apparemment plus de Pennywise dans la préquelle de HBO Max, il semble que King attendra comme tout le monde pour voir comment cela se passera.