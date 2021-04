Fortnite révèle un skin Deathstroke possible dans le jeu

Buki Jeu BUKI Yoga Cartes

Chaque joueur reçoit 4 cartes, les autres sont mises dans une pile, face cachée. Le but est de collecter le plus de famille de 4 cartes possible (une pose et ses 3 variations). Demande au joueur de ton choix la carte qu'il te manque. Si tu l'obtiens tu rejoues, sinon tu pioches ! Une fois que tu as une