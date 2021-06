Le garde du corps de la femme de Hitman se fait exploser par les critiques avant la sortie de la semaine prochaine

Il y a des moments où même l’apparition de Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds dans « ce n’est pas un Dead Pool film » et de nombreux clips de Salma Hayek en latex ne peuvent sauver un film d’un pilonnage absolu de la part des critiques, et il semble que Garde du corps de la femme du tueur à gages est l’un de ces films. La suite du smash inattendu du box-office 2017, Le garde du corps du tueur à gages n’est pas publié avant le week-end prochain aux États-Unis, mais de nombreux premiers critiques l’ont déjà retiré avec un tir de sniper depuis une fenêtre haute.

Pas exactement un film qui crie des Oscars et des intellectuels, même avec certains reconnaissant que le film ne vise pas à être une course intellectuelle qui restera dans les livres d’histoire comme un exemple étonnant du métier, les critiques sont toujours assez cinglantes, peu importe comment vous les tournez. Certains suggèrent que le film n’est meilleur que son prédécesseur en raison de sa durée d’exécution plus courte, d’autres prétendent que le film n’a pas un seul rire, et les autres ne sont apparemment capables que de traverser le film complet, il est sûr de dire que ce n’est probablement pas ce que les grands noms espéraient exactement.

Alonso Duralde, de The Wrap, a ouvert la voie en disant : « Garde du corps de la femme du tueur à gages est une comédie sans rire légitime, et un film d’action où les voitures n’arrêtent pas d’exploser pendant que les vedettes se crient dessus, comme si c’était intrinsèquement amusant ou divertissant. »

Jon Defore, de Le journaliste hollywoodien, n’a pas non plus tiré de coups de poing. « [The screenwriters] ne montrent aucun intérêt pour la façon dont des personnages crédibles – même des personnages comiques exagérés de manière caricaturale – pourraient vraiment se comporter dans des circonstances comme celles-ci, ce qui ne serait pas si grave si le film était plus drôle », a-t-il déclaré. « Mais ses rires occasionnels se noient dans une mer d’action -tropes de comédie qui ont été périmés pendant des décennies. Ces acteurs méritent bien mieux, et leurs fans aussi. »

Derek Smith, pour Incliner, entassé sur la déception avec une critique d’une étoile. « Garde du corps de la femme du tueur à gages n’améliore son prédécesseur que dans la mesure où il dure 20 minutes de moins », a-t-il gémi. « La suite est aussi maladroite que son titre… Elle repose ses lauriers sur les performances de ses trois protagonistes, dont chacun côtoie leurs personnages établis. «

Le titre est également venu pour sa propre nervure de Variétés Owen Gleiberman, qui a déclaré: « C’est une bonne chose que le garde du corps n’ait pas de chien. » À propos du film lui-même, a-t-il ajouté, « L’histoire prétend à peine s’ajouter à quelque chose de plausible ou de logique, et les » relations « ont souvent l’impression d’avoir été secouées et agitées dans un mélange de bêtises de bandes dessinées. »

Quelques-uns avaient une vision légèrement plus positive du film. Date limite‘s Pete Hammond l’a appelé, « le fourrage d’été pour l’évasion ». Alors que Matt Goldberg de Collisionneur l’a appelé, « passablement divertissant et instantanément oubliable. Je pense que ça sonne aussi bien que ça va aller aussi loin que les critiques iront. Un point qui a valu au distributeur, Lionsgate, les éloges de Hammond, a été sa décision de sortir le film dans les salles uniquement par opposition à l’hybride cinéma / streaming avec lequel de nombreuses sorties récentes sont restées. « Merci à Lionsgate d’avoir mis cela exclusivement dans les salles le 16 juin. Comme excuse pour aider à réveiller le multiplex, nous accueillons tout », a-t-il déclaré.

Avec tout cela à l’esprit, cependant, de nombreuses personnes cherchent désespérément à retourner dans les cinémas après des mois de verrouillage, et il ne serait pas surprenant de voir le film bien fonctionner sur cette seule base. Comme l’a dit Hammond, tout est une bonne raison de faire un voyage au cinéma en ce moment et les gens peuvent ne pas être aussi perspicaces qu’ils auraient pu l’être dans des circonstances normales. Le garde du corps du tueur à gages a pris 177 millions de dollars en 2017, et bien que la réouverture de la pandémie puisse empêcher la suite de s’en approcher, elle fonctionnera probablement assez bien lors de sa sortie aux États-Unis le 16 juin.

