Le Flash est en phase finale de production

Le film tant attendu de Warner Bros., »Éclat », Protagonisée par Ezra Miller en tant que héros titulaire, il approche de la fin de la production. Selon de nouveaux rapports, l’édition finale du film est terminée, et ce n’est qu’en post-production fixant quelques détails d’effets spéciaux et de mixage sonore, il reste donc encore un certain temps avant sa sortie en salles.

La dernière avance de la production de »The Flash » a été donnée pour la dernière fois dans le DC Fandom 2021, lorsque la première bande-annonce du film a été diffusée. Bien que les enregistrements se soient terminés en octobre de la même année, aucun nouveau clip ou bande-annonce n’a été révélé depuis lors, de sorte que les fans ne savent toujours pas si le film verra un jour le jour.

Les détails sur l’intrigue et ses personnages sont rares, bien que l’on pense que « The Flash » explorera le propre multivers de DC et adaptera les événements de l’histoire de la bande dessinée « Flashpoint ». Outre Miller, le film verra également le retour de Ben Affleck Oui Michel Keaton comme leurs itérations respectives de Batman.

Cela pourrait également vous intéresser : Marvel’s Eternals aura-t-il une nouvelle suite ?







La dernière fois qu’Affleck a enfilé la combinaison, c’était dans « Justice League » en 2017, bien que la séquence complète du film original ait été utilisée dans « Justice League » de Zack Snyder, qui a été créée en hbo max en 2021. Keaton, d’autre part, est apparu pour la dernière fois en tant que Bruce Wayne dans « Batman Returns » en 1992.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de reprendre le rôle, Keaton a déclaré: « J’étais curieux de savoir à quoi cela ressemblerait après toutes ces années. Pas tellement que je le fasse, évidemment, une partie, mais j’étais curieux à ce sujet, bizarrement, socialement. Tout ça. » C’est gigantesque. »

Alors que » The Flash » est l’un des films les plus attendus par les fans de DC, sa production a été entourée de controverses, en particulier par Ezra Miller, qui au cours des deux dernières années a fait parler de lui par ses actions controversées.

Cela pourrait aussi vous intéresser : les fans demandent à Hugh Jackman de porter le costume jaune de Wolverine dans Deadpool 3

L’acteur a été au centre d’un certain nombre de controverses et de problèmes juridiques allant du harcèlement et de l’agression d’autres personnes à des actions violentes. Ils ont même soulevé des rumeurs selon lesquelles Warner Bros. envisageait de supprimer complètement « The Flash » en dernier recours, mais la perspective de perdre le film a forcé Miller à admettre sa culpabilité et à demander de l’aide pour son comportement.

Pour le moment, la première de »The Flash » est prévue pour le 23 juin 2023.