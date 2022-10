Qui est qui dans « Anomalies », la nouvelle série coréenne de Netflix

Réalisé par Roh Deok et écrit par Gin Han-sai, « Anomalies » (« Glitch » en anglais) est un série télévisée coréenne netflix qui raconte l’histoire de Hong Ji-hyo, une jeune femme riche qui tente de retrouver son petit ami disparu avec l’aide d’une communauté d’observateurs d’OVNIS.

La fiction dont le tournage s’est terminé le 23 décembre 2022 a été présentée en première au 27e Festival international du film de Busan, dans la section On Screen, le 6 octobre 2022 et Il arrivera sur la plateforme de streaming populaire le vendredi 7 octobre.

Jeon Yeo Bin, Nana, Lee Dong Hwi, Ryu Kyung Soo et Baek Joo Hee font partie de la distribution principale de « anomalies« , mais qui est qui dans La nouvelle série sud-coréenne de Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « ANOMALÍAS »

1. Jeon Yeo-been dans le rôle de Hong Ji-hyo

Jeon Yeo-been, qui est devenue célèbre pour sa performance dans le film indépendant « After My Death » et a joué Hong Cha Young dans la série « Vicenzo », est chargée de donner vie à Hong Jihyo, une jeune femme qui s’implique auprès d’un groupe d’observateurs d’ovnis pour retrouver son petit ami. Alors qu’il approfondit l’enquête, il commence à découvrir un complot sauvage.

Jeon Yeo-been dans le rôle de Hong Ji-hyo dans la série coréenne « Anomalies » (Photo : Netflix)

2. Nana comme Heo Bo-ra

Nana, une chanteuse, actrice et mannequin sud-coréenne connue pour des séries télévisées telles que « Love Weaves Through a Millennium » (2015), « The Good Wife » (2016), « Kill It » (2019) et « Justice » (2019) , incarne Heo Bora, l’ami d’enfance de Ji-hyo qui suit un mystérieux phénomène.

Nana dans le rôle de Heo Bo-ra dans la série coréenne « Anomalies » (Photo : Netflix)

3. Lee Dong-hwi comme Lee Si-kook

Lee Dong-hwi, qui a joué dans le film « Extreme Job » (2019) et est membre du groupe sud-coréen MSG Wannabe, endosse le rôle de Lee Si-kook dans « anomalies”. Il s’agit du petit ami de Hong Ji-hyo qui disparaît soudainement.

4. Ryu Kyung-soo dans le rôle de Kim Byung-jo

Ryu Kyung-soo, qui est apparu dans des séries telles que « Confession » (2019) et « Itaewon Class » (2020) et dans les films « A Resistance (2019) » et « Hostage: Missing Celebrity » (2021), joue Kim Byung -Jo, un policier.

5. Lee Min-goo comme Dong-hyuk

Dans « anomalies« , L’acteur sud-coréen Lee Min-goo est chargé de jouer Dong-hyuk, un lycéen et membre de la communauté UFO, qui aide le protagoniste à retrouver son petit ami.