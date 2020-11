Cela ressemble à une Chevrolet Corvette C1 d’origine, n’est-ce pas? Regarde encore

Après la Mitsuoka Rock Star (une Mazda MX-5 transformée en Chevrolet Corvette C2), l’emblématique voiture de sport américaine est recréée dans une autre réplique (ou presque), cette fois de la première génération C1 et de Chine.

Désigné SS Dolphin, ce «clone» est basé sur un modèle BYD (la Qin Pro Sedan) qui, semble-t-il, sera en charge de sa production, même si le modèle appartient à Songsan Motors – vous vous souvenez de votre «miche de pain» chinoise?

Du (nombreux) chrome, à la forme de la carrosserie, en passant par les échappements intégrés dans le pare-chocs, la vérité est que les similitudes avec l’original sont indéniables, même si les proportions … pas vraiment.

Sous le capot il n’y a pas de V8, mais un turbo de 1,5 l qui semble associé à un moteur électrique – cette «Corvette» est un hybride brancher. Ensemble, ceux-ci offrent 319 ch et 535 Nm qui sont envoyés aux roues avant via une transmission automatique à double embrayage à six vitesses.

Le prix demandé par SS Dolphin? Un peu plus de 75 mille euros.