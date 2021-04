Voulez-vous essayer la démo de Resident Evil VIII sur votre mobile Android?

Bien qu’il existe des jeux vidéo de plus en plus performants pour les téléphones mobiles, la vérité est que les graphismes de ceux-ci ne peuvent être comparés à ceux des consoles ou PC de nouvelle génération.

Cependant, le jeu dans le cloud peut être la solution à ce problème. Plateformes cloud comme Stadia ou xCloud vous permettent de profiter de jeux à la pointe de la technologie quel que soit le matériel dont vous disposez.

Tous les jeux disponibles sur Google Stadia: liste complète et mise à jour

Une belle avancée qui nous permet même de profiter du futur Resident Evil VIII, l’un des jeux les plus attendus de cette 2021, sur l’écran de notre smartphone.

Comment jouer gratuitement à Resident Evil VIII sur votre smartphone

Non, le nouveau jeu Capcom et ça va nous faire traverser beaucoup de peur, ne sera pas disponible au téléchargement sur les téléphones Android. Évidemment, c’est un jeu qui sortira pour les consoles de nouvelle génération, pour la génération précédente et aussi pour PC, donc évidemment la charge graphique qu’il aura est impossible pour un appareil mobile.

Heureusement, la plate-forme Google Stadia aura également ce titre dans son catalogue, donc grâce au cloud, nous pourrons y jouer sur notre appareil Android. Maintenant bien, ce sera à partir du 7 mai 2021.

Heureusement, Capcom a annoncé une nouvelle démo pour tous ceux qui ne peuvent pas attendre une telle date. Une démo qui nous montrera toute la terreur de Resident Evil VIII: Village et qui ravira tous les fans de la saga d’horreur.

Et oui, une démo totalement gratuite qui dans le cas de ne pas avoir de console ou d’ordinateur, nous pouvons en profiter sur un appareil Android.

Pour ce faire, nous n’aurons qu’à créer un compte Google Stadia gratuitement. Comment est-il créé? Eh bien, avec un e-mail de Google et c’est tout. Vous n’avez rien à payer. Créez simplement un compte et profitez-en.

Ok, nous avons déjà créé notre compte Stadia et maintenant quelle est la prochaine étape? Eh bien tout d’abord Nous vous recommandons d’installer l’application Stadia sur votre appareil mobile, indispensable non seulement pour jouer mais aussi pour pouvoir acheter de nouveaux jeux et télécharger des jeux gratuits comme Destiny 2.

Et maintenant passons à l’important, Comment jouer gratuitement à Resident Evil VIII sur votre smartphone?

Essayez la démo de Resident Evil VIII sur Stadia le 2 mai

Le 2 mai prochain, la deuxième démo jouable de Resident Evil VIII Village sera disponible sur une base limitée et pour toutes les plateformes, y compris évidemment Google Stadia.

Limité? Oui, car Capcom a confirmé que cette démo ne sera disponible que pendant 24 heures, c’est-à-dire jusqu’au 3 mai prochain, alors vous feriez mieux d’inscrire la date sur le calendrier, je ne sais pas que vous oublierez

En gros la démo nous proposera deux scénarios, une ville et un château, auquel nous pouvons consacrer un maximum de 60 minutes. Une fois ce délai écoulé, nous n’aurons plus qu’à attendre la version finale le 7 mai, qui coûtera 69,99 euros.

Resident Evil VIII suivra l’essence de son prédécesseur, ou ce qui est le même, gardera la caméra à la première personne pour nous maintenir en tension à tout moment. A cette occasion et d’après ce que nous avons vu dans les différentes bandes-annonces, les ennemis ici ne seront pas des zombies mais des loups-garous et des vampires, Parmi lesquels se distingue Lady Dimitrescu, qui est devenu une sensation sur Internet depuis sa première formation.

Comme si cela ne suffisait pas, si nous achetons Resident Evil VIII Village à Stadia avant le 21 mai, en plus du jeu, Google nous offrira une Premiere Edition qui comprend un Chromecast Ultra 4K et une manette, entièrement gratuite, dont la valeur officielle est de 99,99 euros. Libérer!

Rubriques connexes: Google, Google Stadia, Jeux

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂