Le film Slam Dunk revient à l’automne 2022 et plus encore !

Slam Dunk était l’un des animes de basket-ball légendaires des années 1990 qui a duré six ans. Le manga était un énorme succès à l’époque et s’était vendu à plus de 120 millions d’exemplaires au Japon. La récente nouvelle du retour de Slam Dunk est quelque chose de vraiment nostalgique pour nous tous. Avec le retour de Salm Dunk à l’automne 2022, nos attentes sont déjà suffisamment élevées. Avec le nombre croissant d’animes sportifs, nous pouvons être sûrs que la concurrence est élevée, mais Salm Dunk est l’un des plus anciens à avoir inspiré divers autres anime.

Le chapitre 275 est probablement l’un de mes chapitres préférés de Slam Dunk. Le tout n’a eu aucun dialogue jusqu’à la fin, a-t-on dit visuellement. pic.twitter.com/VEOYPc378T – SLAM DUNK 2022 (@inoueart) 13 août 2021

La première annonce de son retour a été faite via Twitter via Inoue. Selon le calendrier, le film sortira dans la dernière partie de l’année. Cela va être une grande inspiration pour la génération actuelle vers le basket-ball. Les personnages sont plutôt sympas pour intéresser même les personnes peu enclines au basket en tant que jeu.

Slam Dunk a des références aux joueurs NBA d’aujourd’hui tels que Michael Jordan et Patrick Ewing. Le manga montre clairement l’engagement clair d’Inous envers le sport. Même aux Jeux olympiques d’été de Tokyo, nous avons vu un certain nombre d’athlètes qui ont montré leur ovation gagnante similaire aux personnages de l’anime. Nous les avons vus rendre hommage aux athlètes aux personnages d’anime.

Le compte principal de Slam Dunk a partagé un nouveau teaser du film à venir via son compte Twitter. Cependant, le teaser n’a pas révélé grand-chose sur l’histoire à venir. C’est toujours un grand secret. On peut supposer que le film sera une contribution au grand amour de l’auteur pour le sport en particulier le basket-ball. Que ce soit l’ancienne génération ou la génération actuelle, tout le monde attend le retour du plus grand anime sportif de tous les temps.

Nous avons constaté une augmentation du nombre de spectateurs regardant des animes sportifs tels que Haikyuu, Yuri on Ice et bien d’autres. Le genre de l’anime sportif est aussi célèbre que n’importe quel autre genre et a inspiré des millions de groupes d’âge à faire du sport. Les Jeux olympiques de Tokyo de 2021 en ont été un excellent exemple. Nous, le retour du classique, nous voudrions que plus d’animés sportifs parviennent au sommet et inspirent les jeunes.

