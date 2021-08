Comment Joey King et Jacob Elordi se sont-ils entendus dans The Kissing Booth 3 ?

Le stand des baisers Il a terminé sa trilogie de films il y a quelques jours avec la dernière première sur le service de streaming Netflix, où il se positionne déjà comme l’un des contenus les plus consultés. Comme les fans le savent Joey roi Oui Jacob Elordi Ils ont traversé l’écran avec une romance qui a duré jusqu’à avant la première suite, ils étaient donc dans deux films en tant qu’ex-partenaire. Comment s’entendaient-ils dans le troisième ?

Les interprètes d’Elle et Noah se sont rencontrés en 2017, sur le tournage du premier long métrage de la saga jeunesse. Plus d’une fois, ils ont déclaré que ils ressemblaient tous les deux à des amis et il n’y a pas eu de coup de foudre, mais en passant beaucoup de temps ensemble, ils ont réalisé qu’il y avait une attirance et Ils ont officialisé le couple en février 2017 avec une photo sur Instagram.

Malgré l’enthousiasme de ses partisans pour avoir l’une des parades nuptiales les plus appréciées du moment, l’histoire s’est terminée en 2018 et pour le moment il n’y a aucune raison particulière pour laquelle ils ont décidé de se séparer. La vérité est que la suite d’El Stand de los Besos est arrivée et ils ont dû se réunir à nouveau, où elle a admis que « c’était un sacrifice ».

+ Comment s’entendaient-ils dans The Kissing Stand 3 ?

Compte tenu de ce qui précède, les jeunes étaient confrontés à un nouveau défi de partager à nouveau le tournage. A l’occasion de la sortie du film, Joey roi Il a publié une série d’enregistrements en coulisses sur son compte Instagram officiel, où apparaît une grande partie du casting. De toute évidence, qui n’a pas une seconde d’importance dans Jacob Elordi, et c’est pourquoi on pense que pendant les enregistrements, ils ont essayé de s’échapper pour ne pas ressentir d’inconfort.

De la même manière, ils n’ont pu s’empêcher de se joindre à plusieurs scènes qu’ils n’avaient sûrement pas envie de faire, mais ils ont clairement fait savoir leur professionnalisme sans se soucier de leur vie personnelle. Joey roi Elle est actuellement en couple avec Steven Piet, tandis que Jacob Elordi est avec Kaia Gerber, donc ce qui s’est passé au cours de ces années restera une anecdote pour les deux, s’ils ne se revoient pas à l’avenir.