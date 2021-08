Hugh Jackman ne pense pas que le plus grand Showman 2 va se produire

KKMOON Multimetre numerique intelligent VA couleur grand ecran 9999 compte maximum avec retroeclairage et lampe de poche expedie sans batterie

Ce multimètre portable intelligent KKmoon HT116 est de petite taille et facile à transporter, plus pratique et novateur. Avec des multifonctions comme la tension alternative à courant continu, la mesure du courant, la résistance, la capacité, la fréquence et le test de température. Venez l'essayer, il ne vous décevra pas. Caractéristiques: Avec le grand écran couleur VA, qui peut vous permettre d'opérer et de voir les données plus clairement, vous offre une meilleure expérience d'utilisation. Détection de tension sans contact : avec alarme sonore et visuelle, assure la sécurité des utilisateurs, vous offre une meilleure expérience d'utilisation. Large gamme d'applications : peut être utilisé pour la réparation électronique, l'ingénierie électrique, l'inspection de la qualité, la recherche et l'éducation, etc. Avec la fonction flash, il est plus pratique pour vous d'utiliser et de lire dans l'obscurité. Multifonction: Il peut être utilisé pour la mesure de tension et de courant