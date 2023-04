Le film Bob Ross d’Owen Wilson dépeint une mauvaise image avec les critiques de tomates pourries

Owen Wilson n’a pas le meilleur bilan quand il s’agit de bien faire les choses avec les critiques de Rotten Tomatoes, et il semble que son dernier film, Peindre, n’a pas réussi à améliorer cela. Bien qu’il soit apparu dans certains grands films comme Crashs de mariagel’acteur a généralement joué le même genre de personnage dans la plupart de ses films et il n’a pas fallu longtemps pour que sa routine éprouvée devienne fatiguée et blasée pour beaucoup.





Dans sa dernière entreprise, Owen Wilson joue un animateur d’accès public de style Bob Ross appelé Carl Nargle, qui encourage ses téléspectateurs à embrasser leurs talents artistiques et à peindre des scènes de nature même s’ils n’ont vraiment aucun talent pour le médium. Après avoir été remplacé par une artiste nommée Ambrosia, jouée par Ciara Renee, il commence à se demander de quoi parle sa vie.

Peindre semble avoir réussi à rater la cible sur tous les plans, avec la parodie du personnage de l’emblématique Ross qui n’a pas été considérée comme drôle par beaucoup, et le voyage de découverte de soi que le personnage subit ne recueille tout simplement pas beaucoup de sympathie ou de réel l’intérêt du public. Le film est actuellement assis sur un taux d’approbation de 31% sur Rotten Tomatoes, et le public n’a été que légèrement plus gentil. Le plus gros problème avec le film semble être qu’il est très mal à l’aise en tant que drame comique qui est trop l’un pour fonctionner comme l’autre.

Tout en se préparant pour le rôle, il semble qu’en guise de consolation, Wilson ait au moins eu la chance de suivre des cours de peinture dans la vraie vie tout en se préparant pour son rôle. Il a récemment déclaré: « Mes deux garçons se sont joints à nous et nous avons suivi un cours, puis David Arquette, en fait, je suis allé chez lui un jour [and] il était même parti en Floride pour emmener Bob Ross [Art Workshop classes]. Nous avons travaillé sur quelques peintures. » C’est juste dommage que la préparation n’ait pas tout à fait abouti à un meilleur résultat à l’écran.





Owen Wilson revient en tant que Mobius dans la saison 2 de Loki cette année

Studios Marvel

Bien que ses films aient un lien très décousu avec les critiques, son rôle de Mobius M. Mobius dans le MCU a été une autre affaire. Apparu pour la première fois aux côtés de Tom Hiddleston dans la première saison de l’émission Disney+ Loki, le personnage est immédiatement devenu un favori des fans et a en fait donné à Wilson quelque chose de différent avec lequel travailler.

Saison 2 de Loki devrait arriver début septembre, et les fans sont prêts à voir le duo dynamique dans leur prochaine aventure alors qu’ils partent à la recherche de Victor Timely, l’une des nombreuses itérations de Kang le Conquérant à apparaître dans la saga multivers du MCU. Bien qu’il y ait peu de détails sur ce qui se passera exactement dans la nouvelle saison, de nombreuses images des coulisses ont été révélées pour montrer que l’agent TVA de Wilson sera à nouveau au cœur de tout cela.