Marvel’s Avengers’s Free Black Panther Add-On Claws 17 août PS5, date de sortie PS4

Le roi T’Challa fera sa grande entrée dans Marvel’s Avengers le 17 août, lorsque la guerre du Wakanda s’intensifiera sur PlayStation 5 et PS4. La campagne – qui sera gratuite pour tous les joueurs – ajoutera la Black Panther à la liste des super-héros jouables, et ajoutera deux nouveaux méchants, un nouveau biome, de nouveaux ennemis et l’avant-poste Birnin Zana. C’est beaucoup! Un livestream War Table sera diffusé à 10 h 00 HAP le 16 août pour présenter tous les nouveaux ajouts.

Selon Crystal Dynamics, la sortie de l’extension étendra l’ensemble de la suite solo du jeu à plus de 25 heures, en particulier si vous tenez compte du contenu Hawkeye et Kate Bishop déjà disponible. L’acteur de la voix de God of War, Christopher Judge, incarnera le roi T’Challa, alors qu’il affronte l’ennemi juré Klaw.

Si vous n’avez pas encore joué au jeu, vous pourrez l’essayer gratuitement du 29 juillet au 1er août sur PS5 et PS4. Il y a également une vente de 50% sur le marché du jeu, tandis que XP est temporairement augmenté de 400%. C’est une bonne occasion de broyer, donc, avant l’arrivée du Black Panther dans un peu plus de deux semaines.