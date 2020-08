GTA Online: Rockstars coup complet, les comptes des tricheurs seront réinitialisés

Beaucoup de joueurs lancent Rock star avant, pas assez dur contre les hackers et ces joueurs GTA en ligne agissent qui exploitent des failles comme des pépins et des bugs pour se donner un avantage, généralement sous la forme de tonnes de dollars GTA. Mais en fait, l’éditeur new-yorkais exerce parfois un club assez dur contre ceux qui en abusent avec de telles activités légèrement à modérément.

GTA Online: réinitialisation complète pour les tricheurs

Un bug dans “GTA Online”, qui a été exploité par de nombreux utilisateurs jusqu’à l’absurdité, est l’appartement ou l’appartement notoire Problème de garagequi, s’il est fait correctement, réduit le travail de mouture de semaines et parfois même des mois à quelques heures. Et même si nous ne voulons pas entrer dans les détails à ce stade, il faut mentionner que certaines personnes ont accumulé d’immenses sommes de monnaie numérique en exploitant cette erreur de jeu.

Mais si vous ne vouliez pas seulement essayer de savoir si le problème fonctionne vraiment, mais plutôt le gameplay des rock stars Jeu en ligne en monde ouvert conduit à l’absurdité avec cette erreur, il faut désormais s’attendre à des sanctions sévères. Comme de nombreux acteurs de la communauté le signalent actuellement, les récits de ceux qui ont exploité ledit pépin, complètement réinitialisé. L’essentiel est que tout est réinitialisé.

Cela affecte tous les personnages, tous les progrès et l’inventaire complet. Et la punition ne se réfère pas seulement à ça Dollars GTAqui ont été passés en contrebande et les articles qui ont été achetés avec eux, mais sur absolument tout. En fin de compte, ce qui signifie que ceux d’entre vous qui ont exploité le problème du garage pour s’enrichir dans la vie virtuelle perdent tout, quelle que soit la quantité réellement générée illégalement.

La course complète de Rock star par le joueur poplfopl, qui a partagé une capture d’écran sur Reddit de la notification indiquant que son comportement allait Réinitialiser de son compte. Il dit que la réinitialisation des caractères dans “GTA Online” serait due à une variété d’infractions telles que la modification de données ou la vente de comptes d’utilisateurs.

GTA Online: voici comment la communauté réagit à la réinitialisation

Fait intéressant, il y a très peu de votes sur les forums et forums pertinents Pages de médias sociauxqui sont vraiment choqués par les actions de Rockstar ou montrent même des remords. La plupart des réactions vont dans le sens où le comportement des joueurs qui ont exploité le pépin est justifié et protégé.

Certaines voix suggèrent même que profiter de ces bugs serait plus amusant que le jeu lui-même. Beaucoup déclarent également qu’ils savaient déjà que leurs comptes feraient face à une telle pénalité, mais ont pris la décision consciente de le faire. faire de toute façon et la réinitialisation elle-même ne signifierait rien pour eux.

En fait, on peut souvent voir entre les lignes que les joueurs qui exploitent les pépins et autres erreurs dans “GTA Online” pour leur propre enrichissement ont déjà tout réalisé dans le jeu et / ou ont simplement poussé ou poussé l’ennui. La plupart d’entre eux font savoir qu’ils n’ont plus envie de partir de zéro.

Bien pour ceux qui ont été ennuyés par les pirates et les utilisateurs de bogues pendant longtemps, car pendant une courte période, de nombreuses sessions étaient libres de tout joueur qui rendait la vie difficile pour les autres avec des modifications et des bogues exploités.

